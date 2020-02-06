16:03
6 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 ДИЯ КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин в Череповце или Клоун из "Оно" теперь и в России. Освящения оружия не будет
      Вєсті Кремля
      21:58, 5 февраля
      Вести.UA: Школа для "слуг народа". Кива дал советы, как оплачивать коммуналку
      Вєсті.UA
      19:45, 5 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 ДИЯ КОРОНАВИРУС 2020

      Автомобильный теракт в Израиле: водитель протаранил группу солдат

      55 Читати новину українською
      Автомобильный теракт в Иерусалиме / malaymail.com

      В Иерусалиме мужчина наехал автомобилем на группу военных новобранцев бригады "Голани". 13 человек пострадали, один солдат получил тяжелые травмы. Инцидент произошел вблизи развлекательного центра "First Station".

      Нападение классифицировали как теракт. Об этом сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на представителя израильской полиции.

      Читайте также: Теракт в Лондоне: "Исламское государство" взяло на себя ответственность

      Группа военнослужащих шла по обочине, когда внезапно на высокой скорости на них наехал автомобиль. Правоохранители отметили, что мужчина намеренно пытался травмировать солдат. Представитель Армии обороны Израиля Хидай Зильберман отметил, что все случилось за считанные секунды.

      Некоторые солдаты пытались догнать и ликвидировать мужчину, однако это произошло слишком быстро, поэтому они не успели,
      – прокомментировал Зильберман.

      Нападавшему удалось скрыться с места преступления. Впоследствии автомобиль без водителя нашли в палестинском городе Бейт-Джала. Полиция пытается идентифицировать личность злоумышленника.

      Полицейские нашли автомобиль напавшего: видео

      20-летнего парня в бессознательном состоянии и с многочисленными серьезными травмами доставили в медицинский центр Shaare Zedek. После операции его состояние стабилизировалось. Еще один военнослужащий был доставлен в госпиталь Hadassah с ранением конечностей. Остальные 12 военных получили травмы легкой степени тяжести.


      Полицейские выясняют обстоятельства инцидента

      Пострадавшие были членами бригады Армии обороны Израиля "Голани". Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он заверил, что уже в ближайшее время преступник будет найден и привлечен к ответственности.

      Террор не сломает нас, мы победим,
      – подчеркнул премьер.

      Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
      сегодня
      11512
      Автор: Марина Васильева
      Теги: Постраждалі Аварии и ДТП Теракт Новости Израиля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:15 Обыски на 1+1: Зеленский только выиграет от этого
      Анна Маляр 97
      сегодня , 14:30 Земельный рынок: что на самом деле предлагают у Зеленского
      Інна Жолобович 1100
      14 января 2021 , 15:07 Туристический бум в Батуми (Грузия): как на этом заработать украинцам
      2
      5 февраля , 13:26 Топ-5 покер-румов на реальные деньги: где играть украинцам в 2020 году
      67
      сегодня , 14:00 Угроза для страны. Почему Зеленский может уволить Богдана
      Юрій Бутусов 519
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук