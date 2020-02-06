Автомобильный теракт в Израиле: водитель протаранил группу солдат

В Иерусалиме мужчина наехал автомобилем на группу военных новобранцев бригады "Голани". 13 человек пострадали, один солдат получил тяжелые травмы. Инцидент произошел вблизи развлекательного центра "First Station".

Нападение классифицировали как теракт. Об этом сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на представителя израильской полиции.

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Группа военнослужащих шла по обочине, когда внезапно на высокой скорости на них наехал автомобиль. Правоохранители отметили, что мужчина намеренно пытался травмировать солдат. Представитель Армии обороны Израиля Хидай Зильберман отметил, что все случилось за считанные секунды.

Некоторые солдаты пытались догнать и ликвидировать мужчину, однако это произошло слишком быстро, поэтому они не успели,

– прокомментировал Зильберман.

Нападавшему удалось скрыться с места преступления. Впоследствии автомобиль без водителя нашли в палестинском городе Бейт-Джала. Полиция пытается идентифицировать личность злоумышленника.

Полицейские нашли автомобиль напавшего: видео

20-летнего парня в бессознательном состоянии и с многочисленными серьезными травмами доставили в медицинский центр Shaare Zedek. После операции его состояние стабилизировалось. Еще один военнослужащий был доставлен в госпиталь Hadassah с ранением конечностей. Остальные 12 военных получили травмы легкой степени тяжести.



Полицейские выясняют обстоятельства инцидента

Пострадавшие были членами бригады Армии обороны Израиля "Голани". Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он заверил, что уже в ближайшее время преступник будет найден и привлечен к ответственности.

Террор не сломает нас, мы победим,

– подчеркнул премьер.