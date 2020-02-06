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      Автомобільний теракт в Ізраїлі: водій протаранив групу солдатів

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      Автомобільний теракт в Єрусалимі / malaymail.com

      У Єрусалимі чоловік наїхав автівкою на групу військових новобранців бригади "Голані". 13 осіб постраждали, один солдат зазнав тяжких травм. Інцидент стався поблизу розважального центру "First Station".

      Напад класифікували як теракт. Про це повідомляє видання Jerusalem Post з покликанням на представника ізраїльської поліції.

      Читайте також: Теракт в Лондоні: "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність

      Група військовослужбовців йшла по узбіччю, коли раптово на високій швидкості на них наїхав автомобіль. Правоохоронці відзначили, що чоловік навмисно намагався травмувати солдатів. Представник Армії оборони Ізраїлю Хідай Зільберман відзначив, що все трапилося за лічені секунди.

      Деякі солдати намагалися наздогнати і ліквідувати чоловіка, однак це сталося надто швидко, тому вони не встигли,
      – прокоментував Зільберман.

      Нападнику вдалося втекти з місця злочину. Згодом автівку без водія знайшли у палестинському місті Бейт-Джала. Поліція намагається ідентифікувати особу зловмисника.

      Поліцейські знайшли автівку нападника: відео

      20-річного хлопця в непритомному стані і з численними серйозними травмами доставили в медичний центр Shaare Zedek. Після операції його стан стабілізувався. Ще одного військовослужбовця доправили у госпіталь Hadassah із пораненням кінцівок. Інші 12 військових отримали травми легкого ступеня тяжкості.


      Поліцейські з'ясовують обставини інциденту

      Постраждалі були членами бригади Армії оборони Ізраїлю "Голані". Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху побажав швидкого одужання потерпілим. Він запевнив, що вже найближчим часом злочинця буде знайдено і притягнено до відповідальності.

      Терор не зламає нас, ми переможемо,
      – наголосив прем'єр.

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини Ізраїля Теракт Аварії та ДТП Постраждалі
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