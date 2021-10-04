Вилкс известен миру как автор изображения исламского пророка Мухаммеда в форме собаки еще с 2007. С тех пор мужчина везде ездил с охраной из-за угроз местью.

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В Швеции в ДТП погиб автор карикатуры на пророка Мухаммеда

В 2007 году шведский художник-карикатурист Ларс Вилкс нарисовал эскиз скульптуры собаки. И все бы ничего, да к телу животного Вилкс дорисовал голову исламского пророка Мухаммеда.

Это вызвало возмущение мусульман во всем мире. Известная террористическая организация "Аль-Каида" объявила о награде за голову самого Вилкса – 100 тысяч долларов.

С тех пор шведский художник жил в сопровождении охраны полиции.

На него неоднократно нападали, обстреливали , его дом пытались сжечь.



В Дании в 2015 обстреляли помещение, где Вилкс проводил встречу / Фото Scanpix

В конце концов, Ларс Вилкс погиб, дожив до 75 лет – на юге Швеции на трассе Е4 с его автомобилем столкнулся грузовик, после чего обе машины охватил огонь.



Место аварии, в которой погиб Вилкс / Фото TT NEWS AGENCY

Жизнь в ДТП потеряли также и двое полицейских, которые были рядом с Вилксом. Но пока неизвестно, было ли это спланированное нападение, или несчастный случай. Водителя грузовика отвезли в больницу с травмами и допросили. Идет с ледствие.

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