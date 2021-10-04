Вілкс відомий світу як автор зображення ісламського пророка Мухаммеда у формі собаки ще з 2007. Відтоді чоловік всюди їздив з охороною через погрози помстою.
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У Швеції в ДТП загинув автор карикатури на пророка Мухаммеда
У 2007 році шведський художник-карикатурист Ларс Вілкс намалював ескіз скульптури собаки. І все б нічого, та до тіла тварини Вілкс домалював голову ісламського пророка Мухаммеда.
Це викликало обурення мусульман у всьому світі. Відома терористична організація "Аль-Каїда" оголосила про нагороду за голову самого Вілкса – 100 тисяч доларів.
- Відтоді шведський художник жив у супроводі охорони поліції.
- На нього неодноразово нападали, обстрілювали, його будинок намагалися спалити.
У Данії у 2015 обстріляли приміщення, де Вілкс проводив зустріч / Фото Scanpix
Зрештою, Ларс Вілкс загинув, доживши до 75 років – на півдні Швеції на трасі Е4 з його автомобілем зіткнулася вантажівка, після чого обидві автівки охопив вогонь.
Місце аварії, у якій загинув Вілкс / Фото TT NEWS AGENCY
Життя у ДТП втратили також і двоє поліцейських, які були поруч із Вілксом. Та наразі невідомо, чи це спланований напад, чи нещасний випадок. Водія вантажівки відвезли до лікарні з травмами й допитали. Слідство триває.
Найгучніші скандали із карикатурами, які обернулися трагедіями
- У січні 2015 року на офіс французького тижневика Charlie Hebdo, який публікував карикатури на пророка Мухаммеда, напали. Тоді життя втратили 12 людей.
- А проте журнал продовжив свою редакційну політику, постійно публікуючи провокаційні зображення.
- Також у Франції у жовтні 2020 року юнак чеченського походження відрізав голову шкільному вчителю Самуелю Паті – тільки через те, що він начебто показував дітям карикатури на Мухаммеда.
- Згодом 13-річна учениця Паті зізналася, що збрехала про поведінку вчителя – просто боялася покарання за прогули.