Автор книги о боях за Донецкий аэропорт Сергей Лойко борется с раком

Сергей Лойко – журналист, военный корреспондент и автор популярной во всем мире книги "Аэропорт", в которой описана оборона Донецкого аэропорта от войск оккупанта. Мужчина, чьи фото печатали в западных журналах, борется с раком.

О болезни Лойко в сети сообщил бывший советник президента и министра обороны Юрий Бирюков. Он отметил, что фото, сделанные журналистом на фронте, видела вся планета – они напечатаны в американских и европейских изданиях.

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Экс-советник президента напомнил, что у Лойко в свое время взяли "миллион интервью", которые также читала вся планета. Он – один из тех журналистов, которых не стыдно назвать журналистом. Он никогда не боялся говорить правду о войне на Донбассе на весь мир.

У Сергея рак. И он лечится, долго, дорого. На следующий этап он собрал почти всю сумму денег, но 300 тысяч гривен не дотянул. Мы решили ему помочь, потому что он когда-то решил нам помочь,

отметил Бирюков.

Он также указал номер карты, на которую можно присылать помощь: 4627 1007 0551 – Лойко Сергей.

Что известно о Сергее Лойко

Он – журналист, писатель, фотограф, переводчик. Корреспондент газеты "Лос-Анджелес Таймс", сотрудничает с радиостанцией "Эхо Москвы" и "Новой газетой". Автор многочисленных репортажей из районов военно-политических конфликтов, в частности в странах бывшего СССР.

С 2014 года освещал войну на востоке Украины. Сделал серию репортажей с Донбасса. Лойко стал единственным иностранным корреспондентом, побывавшим в окруженном российскими боевиками Донецком аэропорту. После чего написал книгу "Аэропорт".

Источник: Википедия

Текст публикации Юрия Бирюкова:

Его фото с фронта увидела вся планета – они напечатаны в американских и европейских журналах. У него взяли миллион интервью – их также читала вся планета. Один из тех журналистов, которых не стыдно назвать журналистом. Редкость в наше время. Тот, кто сказал правду о нашей войне в мире.

Это Сергей Лойко, здесь его не узнать...

Ранним утром 23 января 2015 года село Водяное возле ДАП. Дед в броне и шляпе – так мы тогда шутили. Мы шутили...

У Сережи рак. А он лечится, долго, дорого, больно. На следующий этап он собрал почти всю необходимую сумму денег, но 300 000 грн не дотянул. Мы решили ему помочь, ведь он когда-то решил нам помочь.

Номер его карточки: 4627 1007 0551 (Лойко С. Л.)