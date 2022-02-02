Автор не рассказал об источниках документа. По его мнению, публикация не помешает переговорам.

К теме США отклонили предложение о "нерасширении НАТО": СМИ обнародовали ответы Альянса России

Опубликованные ответы

Вероятные ответы Вашингтона опубликовало испанское издание El Pais. В соответствии с ними НАТО и США отказались от требования России по нерасширению Альянса.

Отметили, что к диалогу готовы, но не по принципиальным вопросам. Говорить могут о:

контроле за вооружением,

взаимных обязательствах об ограничении развертывания наступательного вооружения в Украине;

дополнительных мерах по избежанию столкновений на море и в воздухе;

механизмы для подтверждения неразмещения крылатых ракет "томогавк" в Румынии и Польше.

Что известно о так называемых "гарантиях безопасности"

Россия выдвинула ультиматум США и НАТО, названный так называемыми "гарантиями безопасности". Основным требованием России было "нерасширение НАТО", то есть фактически просили, чтобы Украину не брали в НАТО.

Россия и США с НАТО провели переговоры по этим вопросам 10 и 12 января. Россия уверяла, что ее не понимают.

Письменные ответы в Кремль были переданы в конце января 2022 года. США просили не публиковать их.

В Кремле заявляли, что недовольны ответами.

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