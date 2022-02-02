Автор не розповів про джерела документу. На його думку, публікація не зашкодить перемовинам.

До теми Відхилили пропозицію про "нерозширення НАТО": ЗМІ оприлюднили відповіді на "гарантії безпеки"

Опубліковані відповіді

Ймовірні відповіді Вашингтона опублікувало іспанське видання El Pais. Відповідно до них, НАТО та США відмовилися від вимоги Росії щодо нерозширення Альянсу.

Зазначили, що до діалогу готові, але не щодо принципових питань. Говорити можуть про:

контроль за озброєнням,

взаємні зобов'язання про обмеження розгортання наступального озброєння в Україні;

додаткові заходи для уникнення зіткнень на морі та у повітрі;

механізми для підтвердження нерозміщення крилатих ракет "томогавк" у Румунії та Польщі.

Що відомо про так звані "гарантії безпеки"

Росія висунула ультиматум США та НАТО, який назвала так звані "гарантій безпеки". Основною вимогою Росії було "нерозширення НАТО", тобто фактично просили, аби Україну не брали в НАТО.

Росія та США з НАТО провели переговори щодо цих питань 10 та 12 січня. Росія запевняла, мовляв, її не розуміють.

Письмові відповіді до Кремля передали наприкінці січня 2022 року. США просили не публікувати їх.

У Кремлі заявляли, що не задоволені відповідями.

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