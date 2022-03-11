Автор романа "Аэропорт" Сергей Лойко приехал добровольцем в Украину
Источник:фейсбук Генерального штаба ВСУ
Добровольцы из разных стран мира приезжают в Украину, чтобы вместе с ВСУ защищать нашу землю. Сегодня им стал россиянин Сергей Лойко.
Журналист, фотограф и писатель известного романа "Аэропорт", прибыл защищать нашу родину от наглых рук оккупанта.
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Сергей Лойко приехал добровольцем в Украину
Сергею 69 лет, он россиянин, но почти всю свою жизнь проработал как журналист-корреспондент для главных американских журналов.
По его словам, во время деятельности он был свидетелем многих вооруженных конфликтов и ряда войн, но никогда не принимал участия на чей-то стороне, никогда не брал оружия в руки, поскольку это было бы непрофессионально.
Сейчас вы видите автомат "Калашников" в моих руках. И я больше уже не журналист, а свободный человек. Я приехал сюда в Украину, на окраине Киева, чтобы защищать Украину от моей Родины, от Путина-Гитлера,
– заявил Лойко.
Он добавил, что решил стать воином, потому что это библейская борьба – это битва Армагеддон между добром и злом. Лойко говорит, что было очень легко выбрать сторону, потому что "это битва между тьмой и светом, между добром и злом".
Журналист также обратился к людям с боевым опытом, с опытом армейской подготовки то ли в США, то ли где-то в мире, обращаться в посольства Украины в их странах, и приезжать сюда и присоединяться к силам территориальной обороны. При этом подчеркнул, что понимает, что правительства государств не могут быть вовлечены в борьбу, поскольку обеспокоены, что это может вызвать ядерное противостояние с Москвой, но лично каждый имеет право на это.
Мы сражаемся здесь не только ради Украины, не только за ее независимость, не только ради украинцев и их близких, мы боремся здесь за вас, за целый мир, ведь это начало Третьей мировой войны,
– подытожил Лойко.
Он призывает приехать и помочь, ведь Украина нуждается в тебе.
Сергей Лойко прибыл добровольцем в Украину: смотрите видео
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