Об этом экс-пресс-секретарь президента рассказала в эфире программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. Мендель отметила, что не проверяла ни одной новости ни в соцсетях, ни на сайте ОП.

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"Ой, флаги. Нашего сммщика за это, кстати, оштрафовали. Тем не менее, я честно скажу, что в Канаду я не ездила. Я не проверяла ни одну новость ни в соцсетях, ни сайте президента", – сказала она.

Справка. Был скандал и с Канадой, о чем упомянула экс-пресс-секретарь. В официальном отчете о визите Зеленского в Канаду на сайте ОП назвали столицей страны Торонто вместо Оттавы. Тогда еще оконфузилась Ирина Геращенко, которая неудачно потроллила ОП.

Сообщение с перепутанным флагом / Скриншот с твитера Зеленского

Мендель: Я бы не перепутала

Мендель заверила, что удивилась, когда узнала о перепутанной столице Канады.

"Я бы не перепутала, но обвинили меня. Много ошибок, в которых обвинили меня. Мы говорили со сммщиками и налаживали систему. Где-то они что-то не проверяли и публиковали в фейсбуке Офиса Президента. Это все надо было системно делать. Текст по-разному доходит до читателя", – пояснила экс-пресс-секретарь.

Она отметила, что часто такие курьезы случаются, когда пытаются подать информацию быстро.

"Если это быстрая реакция, надо быстро об этом дать, ведь расползется и все будет в слухах и конспирологии, как это у нас обычно. Иногда это бывает даже 5–15 минут", – подчеркнула Мендель.

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Курьезы в ОП: что известно