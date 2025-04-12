Песня из России Homay неожиданно для многих украинцев возглавила отечественный чарт топ 100 в Apple Music, обойдя признанных отечественных звезд "Бумбокс", Монатика и Анну Тринчер. Это почти сразу спровоцировало большой сетевой взрыв по обе стороны российско-украинского фронта.

Причиной скандала и вполне справедливого возмущения стал трек группы Ay Yola из Башкортостана. Это номинальная республика в составе номинально федеративной, а на самом деле унитарной России. Песня исполняется не на русском, а на башкирском языке.

24 Канал разделяет гнев украинцев, но указывает на несколько неочевидных фактов, которые могут превратить этот хит в троянского коня уже в самой России.

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Собственно, саму композицию не назовешь шедевром – музыка там довольно простенькая, есть неплохой вокал и довольно удачное сочетание техно и этники, но не более. Если бы этот трек послушал Кучма, он непременно бы отметил, что он вряд ли оригинальный (це ж було вже).

Если же сравнивать, то другой российский технохит – ныне уже забытая Piyala татарстанской группы AIGEL – был на порядок качественнее и профессиональнее сделанным. Впрочем, это дело вкуса, если такую категорию вообще можно применять к музыке из государства-агрессора.

Тем не менее этот трек никому неизвестных еще несколько недель назад начинающих из Уфы (это лишь их вторая песня, а сама группа была создана только в 2024-м) оказался большим хитом первой половины 2025 года, завирусился и стал очень популярным в тюркоязычных странах Центральной Азии, Азербайджана и Турции.



Пройдя этот круг, следующая волна популярности уже распространилась на Россию, Украину, Беларусь и другие страны.

Большую роль и популярность песни Homay сыграли соцсети, в частности YouTube и ТикТок. Последний придал популярности композиции характер лавины, которая и накрыла всех и привела к тектоническим изменениям в топ-100 Apple Music Украины. При этом, учитывая целевую аудиторию ТикТок, большинство украинских слушателей, похоже, могли и не знать, что динамичная песня на незнакомом им языке происходит из страны, которая бомбит наши города и убивает наших людей.



Группа Ay Yola / Фото росСМИ

Но нельзя исключать того, что дети и подростки все же осознают, что это из России, но все равно продолжают слушать российское (как было с другим тикток-хитом 2025 года из России – Sigma boy).

Надо признать, что это неприемлемо. Потому что музыка не может быть вне политики, чтобы там кто не говорил. Особенно в России – Ay Yola зарабатывает на прослушивании своих песен и часть полученных средств передает на нужды армии России, а брат вокалиста группы Рината Рамазанова сейчас воюет против украинцев в составе оккупационной армии, а также призвал донатить оккупационным войскам.

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С другой стороны, не стоит и преувеличивать эффект, потому что тренды изменчивы – и уже упомянутую Piyala все уже забыли, как и сериал "Слово пацана", в котором она эффектно, но неуместно прозвучала. Кстати, тот российский сериал поднял в Украине настоящую моральную панику, сопоставимую с той, что сейчас переживает Европа из-за британского феномена Adolescence, и где это "Слово" сейчас? Проехали и забыли.

Но это не значит, что не нужно действовать и отвечать. Мы (украинцы), кстати, делаем и то, и другое. Вспомним хотя бы "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля", который заставил биться в бессильной злобе не одного российского пропагандиста.

Или историю юного украинского каратиста Евгения Мельника, который отказался чествовать россиян на международном турнире. Это все есть, и это показатель того, что движемся в верном направлении.

Бесспорно, Россия обязательно попытается использовать неожиданную популярность башкирской группы как свою "мягкую силу" и для промо своих агрессивных действий. Но "мягкая сила" может быть непредсказуемым оружием, которое невозможно контролировать. И песня Homay может стать примером этого. Собственно, уже стала.

Homay – это песня российской группы, но не на русском языке. Авторы из Уфы – столицы Башкортостана. Они поют о мифической птице из местного героического эпоса "Урал батыр". Это история хорошо понятна людям в Башкортостане, Татарстане, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Азербайджане (потому что это тюркоязычные страны, которые имеют общее прошлое и подобные язык и культуру), но совсем не понятна россиянам. Более того, она противоречит всему российскому нарративу и московской политике русификации.

Напомним, что Россия – номинально федеративное государство, где так называемые "субъекты" этой так называемой "федерации" формально имеют большие права и автономию, а на самом деле не имеют ничего. Москва много лет (и веков) проводит политику русификации и старательно искореняет все не русское, то есть аутентичное.

Простой факт, который об этом говорит, – сайт Башкирского государственного университета ведется на 5 языках. Но башкирский среди них отсутствует.

Для этого систематически уничтожалась местная культура и самобытность, ведущие роли в управлении и бизнесе отдавались этническим русским, а местный язык, хотя и был определен законами, как официальный и равноправный, старательно загонялся на периферию, а его носители провозглашались "необразованными селюками", которым нечего соревноваться с "великой русской культурой".

Знакомая история? Да, потому что именно через это прошли украинцы, а сейчас то же самое происходит с башкирами, татарами, калмыками, удмуртами, бурятами, якутами, дагестанцами и другими представителями порабощенных народов Евразии. Потому что это никакие не "республики", а колонии несколько обновленной, но той самой Российской империи – злой, коварной и безжалостной. Последний тезис Россия доказывает прямо сейчас в Украине, куда на войну загнали десятки тысяч представителей так называемых "малых народов" – фактически на убой и утилизацию.

Но это никакие не "малые народы". Чтобы там россияне себе не думали. И такие песни, как Homay, это доказывают. Скорее всего, авторы этого не закладывали, но у них получилось объединить людей и заинтересовать историей своей родины. Той самой истории, которой фактически нет в российских учебниках, потому что калмыков, татар, башкир и других заставляют учить историю русских. Российский государственный исторический нарратив построен на присвоении истории средневекового Киевского государства, ныне известного под популярным, но неправильным названием "Киевская Русь".

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Другим аспектом российской исторической политики является противостояние Руси и "русских" с кочевниками. Вспомните безумное путинское: "И печенеги ее терзали, и половцы, – о всем справилась Россия", которое впоследствии стало мемом и достигло апогея маразма в интервью российского диктатора Такеру Карлсону.

Живыми потомками проклятых Путиным "печенегов и половцев" являются именно татары и башкиры. Это они впоследствии были этническим большинством в "Золотой Орде" (еще одно вымышленное название), а сейчас вынуждены учить историю, в которой их великие предки – это зло и позор, а их великая культура – вторична, а язык – не важен.

Но это не так – и комментарии башкир, татар, киргизов, казахов в соцсетях под песней Homay это доказывают. И от этого пылает уже у россиян, потому что, оказывается, что века русификации, репрессий, депортаций и унижения не сработали и не искоренили национальную идентичность и гордость "малых народов", которые на самом деле никакие не "малые". Они не хотят быть "русскими" и слушать Шамана, а ставят на аватарки сине-зелено-белый флаг Башкортостана, мечтают о свободе, единый и собственный "Большой Туран".



Карта "Большого Турана" вместе с территориями России

Справочно! Большой Туран – это концепция культурного и геополитического единства тюркских народов, которую сейчас активно продвигает президент Турции Реджеп Эрдоган. При этом Эрдоган не является ее изобретателем, ведь это современное переосмысление идей пантюркизма, сформированных выдающимся просветителем Исмаилом Гаспринским, уроженцем Крыма и представителем народа кырымлы.



Потенциально она несет угрозу идентичной российской геополитической концепции "русского мира", ведь претендует на влияние и лидерство Турции над значительной частью России, заселенной представителями тюркских народов, в частности башкирами, казанскими татарами, ногайцами и другими.

Представитель турецкой националистической партии Девлет Бахчели передал Эрдогану карту "тюркского мира", на которой были отмечены территории России

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Скриншоты с тиктока

Борьба башкир против колонизаторов

В истории башкир было немало попыток вырваться из объятий России, и в этом у потомков половцев немало общего с украинцами. Разница заключается в том, что Украине удалось, а Башкортостану пока нет.

После развала Российской империи в 1917 году была провозглашена Башкирская национальная автономия. Местные политики решили сделать ставку на большевиков и быстро за это поплатились, ведь те развернули репрессии против национального движения. Этим россияне спровоцировали против себя восстание башкир. Оно было успешным – от коммунистов временно удалось отбиться, и уже тогда прозвучали призывы к единению башкир, татар и других коренных народов. Тогда же, кстати, были установлены дипломатические отношения с УНР.

Удержать власть так называемая "Уфимская директория" не сумела, ибо видела большую угрозу в "белых", чем в "красных", поэтому объединилась с большевиками против Колчака, получив обещание о создании "советской автономии". Ленин свое обещание выполнил и позволил появиться Автономной Башкирской Советской Республике, но дальше большинство участников башкирских освободительных соревнований (которым не повезло сбежать из "советского рая", как Ахмету-Заки Валиди (Валидову), Галимьяну Тагану (Таганову) или Абдулкадыру Инану) было репрессировано и уничтожено.



Архивное фото башкирских СМИ

28 марта 1919 года российские красноармейцы зарубили шашками выдающегося башкирского поэта 24-летнего Шайхзаду Бабича, которого по степени влияния и роли можно сравнить даже с украинским Шевченко, но таким, которому не дали написать и малой доли того, что удалось создать Кобзарю.



Он также был активным участником башкирской национально-освободительной борьбы. За что, собственно, и был убит русскими.



Шайхзада Бабич / Фото росСМИ

"Окончательное решение башкирского вопроса" произошло уже во времена Сталина. Башкиры имели "свою" коллективизацию, принудительные депортации, "тройки", концлагеря и даже собственных "буржуазных националистов".

За годы "красного террора" были убиты десятки тысяч башкир (по приблизительным подсчетам – около 50 тысяч человек, это очень много для тогда 1,5-миллионной "республики"), разгромлены национальные, культурные и религиозные ячейки. Все это дает основания утверждать, что коммунисты осуществляли геноцид башкирского народа.



В 1990 году башкиры вновь попытались освободиться и присоединились к процессу, известному как "парад суверенитетов". 11 октября была провозглашена Декларация о государственном суверенитете и создании "Башкирской Советской Социалистической Республики – Башкортостан", показательно – без добавления прилагательного "автономная". Это означало желание местных элит получить больше прав в новом союзном договоре и стать равноправными частями обновленного СССР на уровне с условными Грузией или Беларусью.

Это движение поддержал тогдашний коммунистический руководитель РСФСР Борис Ельцин, который таким образом пытался ослабить своего соперника – руководителя СССР Михаила Горбачева.

Я так считаю: автономные республики, в частности Татария, Башкирия, должны стать суверенными и получить статус союзных республик,

– Ельцин в мае 1990 года обещает большие перемены.

С этой целью Ельцин начал всячески способствовать национальным движениям "малых народов". Символом этой политики стали знаменитые слова: "Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить", произнесенные в августе 1990 года в Казани. Слова, которые были сказаны в Татарстане, впоследствии были повторены и в Уфе.

Мы не допустим ошибок союзного руководства, которое три года назад при предложении союзных республик дать им самостоятельность отказало им и этим создало национальное напряжение. Мы говорим народу Башкирии, Верховной Раде: возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. И мы согласимся с этой волей, Верховный Совет России не будет ни в коем случае препятствовать. Если вы решите: недра, богатство, земля – это собственность Башкирии, значит, так оно и будет...

– Борис Ельцин 12 августа 1990 года на митинге в Уфе.

Через несколько дней Ельцин повторил и расширил свои слова на митинге в башкирском Стерлитамаке (крупном промышленном хабе и центре нефтегазовой индустрии – 24 Канал):

Мы говорим народам Башкирии, мы говорим Верховной Раде (Башкортостана – 24 Канал), Правительству Башкирии: возьмите ту долю власти, которую сами сможете проглотить... Если Вы решите: и недра, и богатства, земля Башкирии – это собственность народов Башкирии, значит, так оно и будет... Нефть и газ Башкирии принадлежат ей, и только она имеет право распоряжаться своими богатствами. Хватит, хватит Вас грабить! ...Если Башкирия заявит о своем суверенитете, мы будем уважать этот суверенитет.

Заметим, этим словам всего 35 лет, но сейчас даже за мысль об этом российские власти могут уничтожить.

Распад СССР ускорил события – Ельцин стал президентом независимой России и, не имея полноты власти, вынужден был выполнять собственные обещания. Между Москвой и Уфой 31 марта 1992 года был заключен Федеративный договор, который предоставлял Башкортостану реальную автономию.

25 апреля 1992 года в Башкортостане был проведен референдум по экономической самостоятельности республики. В нем приняли участие 70,5% населения и 75,5% отдали голос за то, что Республика Башкортостан в интересах ее народа должна иметь экономическую самостоятельность и договорные отношения с Россией. То есть земля, недра и природные богатства должны были бы стать реальным достоянием народа Башкортостана, а владение, пользование и распоряжение этим достоянием должно было бы регулироваться законодательством Башкортостана, а не приказами из Москвы.

В декабре 1993 года была принята Конституция Башкортостана и утвержден пост президента. Им стал Муртаза Рахимов, который попытался действовать в соответствии с волей башкир.

В результате возник очень интересный прецедент, который мог бы кардинально изменить ход истории, потому что Москва не имела бы таких безумных доходов на войну. Вместо этого Башкортостан от доходов "Башнефти" мог бы инвестировать сам в себя, провести газ в села, возродить города, наконец избавиться от уличных туалетов, а не воровать унитазы в Украине.

Но, к сожалению, время было упущено – Ельцин разгромил соперников и узурпировал власть уже в конце того же 1993 года. В то же время закрылось окно возможностей и для независимости Башкортостана – местные элиты не решились пойти по пути Ичкерии и вооруженной борьбы, а выбрали тактику уступок Москве. Они принесли им личное обогащение, но лишили башкир надежд на независимость.



Путин и Муртаза Рахимов / Фото росСМИ

Одним из первых решений Путина на посту президента было максимальное ослабление "республики", которую "влили" в состав Приволжского федерального округа, а в 2015 году вообще запретили президенту Башкортостана называть себя "президентом", потому что президент в России должен быть один. И это Путин. И именно он должен распоряжаться всеми богатствами России, а "малые народы" были сведены к роли зависимых туземцев, которых не грех пустить на пушечное мясо и утилизировать где-то в Украине, а на их земли завезти кого-то более русифицированного. Сейчас коренной народ составляет лишь 23% населения так называемой "республики".

В июне 2009 года президент Рахимов наконец понял, к чему все идет, и подал голос в защиту Башкортостана. Он дал резкое и большое интервью газете "Московский комсомолец", где заявил, что в России устанавливается диктатура, хуже, чем в советские времена.



Это интервью завершило политическую карьеру Рахимова – через год он уйдет на пенсию и Путин не станет его даже наказывать, он получит хлебное место в "Башнефти" и сможет официально зарабатывать много денег. Единственным условием безбедной старости стало молчание.

Сырьевой придаток и поставщик пушечного мяса

Но не всем башкирам повезло так, как Муртазе Рахимову.

Ныне они тысячами гибнут в Украине "во славу Путина". Поименные подсчеты некрологов проекта Idel.Реалии свидетельствуют, что по состоянию на декабрь 2024 года Башкортостан находится в топ-5 рейтинга потерь среди всех регионов России и абсолютным лидером по количеству погибших на войне в Приволжском федеральном округе. На втором месте идет соседний Татарстан. И это лишь открытые (4048 погибших), а значит – очень неполные данные.



В реальности же цифры могут быть значительно больше и значительно страшнее. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибли лишь 335 жителей "республики", за две чеченские войны – только 446. Сейчас же цифры на порядок больше.

Республика Башкортостан занимает 7-е место по численности населения среди "субъектов" России и 10-е по объему ВВП. Она имеет значительные запасы золота, меди, нефти и других ресурсов. При этом сказочно богатый регион находится лишь на 20-м месте по качеству жизни и в третьем десятке по уровню благосостояния семей.

Россия превратила Башкортостан в зону экологического бедствия. Те же уникальные пейзажи из клипа Homay сейчас оказались под угрозой, потому что российские оккупанты беспощадно уничтожают местную природу. Наиболее известным в последнее время случаем является защита от разрушения горы Куштау и массовые протесты в городе Баймак в 2020 году.

Экологические протесты очень напугали власть и они пошли на уступки, но впоследствии объявили активистов экстремистами и начали против них репрессии. В 2023 году власть снова попыталась "взять свое" – тогда на новые митинги вышли тысячи местных жителей, в январе 2024 года был репрессирован один из лидеров протестов. На его защиту в -20 вышли тысячи жителей.



Протесты в Башкортостане в 2024 году / Фото AFP

Фактически Россия использует Башкортостан как аграрно-сырьевой придаток. Показательно, что государственные и частные компании, которые выкачивают ресурсы из Башкортостана, зарегистрированы за пределами "республики", что позволяет абсолютно "легально" вывозить богатство в Москву, оставляя башкирам крохи.

Таким образом, положение башкир де-факто хуже американских индейцев, о которых постоянно вспоминают представители российской власти, когда хотят упрекнуть США в лучших традициях "вотебаутизма". А ведь ныне команчи, сиу и другие получили право распоряжаться природными богатствами своей земли и получают ренту от добытой нефти, вместо этого башкирам приходится "сосать лапу".

Интересно, что в "успешные компании" практически не берут местных жителей, а отдают предпочтение вахтовикам-заробитчанам из других регионов России. Местных же активно заманивают в "добробаты" и отправляют на утилизацию в Украину.

Башкиры в рядах ВСУ и против России: есть ли надежда на спасение

К счастью, далеко не все башкиры радостно идут на убой. Есть немало и тех, кто понимает имперскую суть России, захватнический характер "сво" и не желает быть колонией Москвы. По состоянию на октябрь 2023 года Республика Башкортостан лидирует в России по количеству уголовных дел в отношении общественных и политических активистов. Это свидетельствует как о силе репрессивного аппарата, так и о сопротивлении ему среди башкир.

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Также есть немало этнических башкир, которые воюют за Украину и собственную свободу в рядах ВСУ. С ноября 2022 года начала действовать рота "Башкорт".



Башкирские добровольцы хорошо проявили себя в боях с оккупантами и получили уважение среди украинцев и представителей других наций, которые сейчас воюют против общего врага.

Как работает рота "Башкорт" и что происходит, когда земляки встречаются по разные стороны фронта: смотрите видео

Осенью 2023 года подразделения ВСУ, в которых воюют этнические башкиры, объединились в неформальное объединение под громким именем "Башкирская освободительная армия". Она была создана по инициативе башкирской политической эмиграции.



Возможно, именно она станет основой для мощного освободительного антиколониального движения "малых народов" России. Возможно, в бой башкиры пойдут под звуки той самой мелодии, из-за которой нынче так спорят в Украине.

И тогда само по себе вспомнится Стусово:

Та виростають з личаків,

із шаровар, з курної хати

раби зростають до синів

своєї України-матері.

Если украинцам удалось пройти этот путь, то что мешает башкирам, татарам и другим порабощенным народам. И, да, они могут рассчитывать на помощь Украины, потому что никто лучше украинцев их не понимает.