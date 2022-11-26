Casus belli

21 ноября на страницах в соцсетях сериала "Викинги: Вальгалла" популярнейшего стриминга Netflix появились промо фото второго сезона и были представлены герои. Среди них – Ярослав Мудрый. Киевского князя СММщики Netflix почему-то презентовали как "воинствующего властителя Северной России". 24 канал анализирует скандальную историю и что с ней действительно не так.

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Этот перл возмутил украинцев, которые начали бомбить страницы Netflix в соцсетях, а также делиться собственной рефлексией по этому поводу.



Как Netflix "накосячил" / скриншот

Возглавил интернет-войско сам министр культуры Александр Ткаченко. Вечером того же дня он сообщил, что Минкульт обратился к региональному директору стриминга Алексу Лонгу, который убедил СММщиков отредактировать скандальный пост.



Комментаторы атакуют страницу Netflix и рассказывают кинематографистам о "Киевской Руси" / скриншот

Новая версия называла его уже "воинственным правителем Киевской Руси". На этом сообщество успокоилось, а Ткаченко объявил победу. Однако и здесь закралась измена, ведь как такового государства "Киевская Русь" никогда не существовало, более того – это русский нарратив.



Победная реляция министра культуры / скриншот

И если к рядовым комментаторам вопросов нет, то профильный министр должен разобраться в вопросе, а не распространять вредные нарративы.

Что же тогда было

Было тогда Великое княжество Киевское, Ярослав Мудрый был его главой в начале 11 века и имел титул "великий князь Киевский" . Кстати, он также правил и землями современной северной России. был новгородским князем, начиная с 1010 года. Об этом рассказывает даже Википедия, очевидно и являвшаяся главным источником для сценаристов сериала. И главное – России в то время не существовало. На это верно указали многочисленные комментаторы соцсетей Netflix, однако ошиблись в отношении "Киевской Руси". Это историческая ошибка, правильнее называть государство Ярослава Мудрого Киевское княжество или Киевское государство.

Откуда взялась "Киевская Русь" Это вымышленный конструкт. Авторство его приписывают киевскому историку начала 19 века Михаилу Максимовичу. Он рассматривал все Киевское средневековое государство как Русь, а его части локализовал по географическому принципу. Научный термин подхватили русские ученые, но придали ему новый смысл. К тому времени Московия уже называла себя Россией, это название произошло от искаженного "Русь".



Таким образом, русские пытались легитимизировать московское государство и представить его не просто как наследника государства киевских князей, а как прямое продолжение. За 200 лет термин "Киевская Русь" стал общим трендом в российской исторической науке, а в то же время и в историографии зависимых стран. Также он механически перекочевал в западную историческую науку.

"Киевская Русь" как идеологическое оружие

В современной России термин "Киевская Русь" использовался для подтверждения тезиса об "одном народе" и правах Москвы на владение Украиной и Киевом. Так было во времена Российской империи, СССР и химерного образования под названием Российская Федерация.

Правда, дальше россияне сами запутались. Впрочем, это не делает "Киевскую Русь" чем-нибудь более реальным.

Сейчас россияне начали сами выкорчевывать из школьных учебников по истории и научных работ все возможные упоминания о Киеве и Украине.

Сейчас в их сознании прилагательное "Киевская" пересилило существительное "Русь" и они в последнее время стали использовать другой термин – "Древнерусское государство". Он, кстати, более близок к реалиям (здесь россияне попали пальцем в небо), но не имеет никакого отношения к России.

При этом табу на "Киев" и производные от названия украинского города никак не повлияли на планы современных россиян по спекуляции с киевскрм наследием. Это касается и Ярослава Мудрого. Среди ряда позорных примеров стоит вспомнить 29 мая 2017 года, когда во время визита во Францию ​​президент России Путин ляпнул совершенно дерзкую дикость.

Образованная французская публика знает о русской Анне – королеве Франции. Младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была супругой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, являясь одной из основательниц не менее двух европейских династий – Бурбонов и Валуа, – одна из которых до сих пор правит в Испании,

– выдал Путин.

Что же такое "Русь"

Русь ни в коем случае не равна – россияне, чтобы ни говорили и как бы ни убеждали антинорманисты. Это вообще не славяне, а викинги, вернее – по большей части викинги или "варяги", как их называли в этих землях. Более того, это не термин, определяющий национальность. Русь – это объединение воинов и купцов, в 9 веке нашей эры установивших контроль над важным логистическим коридором между Скандинавией и Византией.

Да, речь о "Пути из варяг в греки". Главным товаром варягов были рабы (летописная "челядь") и мех. И то и другое им доставляли младшие торговые партнеры. местные правители, взамен получавшие оружие, вина и шелк (летописные "поволоки"). Варяги основали на берегах Днепра торговые фактории, которые впоследствии превратились в города. Главным их хабом стал Киев. Фактория здесь возникла не на пустом месте, поселения на территории Киева известны и раньше, однако именно варяги дали им новый импульс.



Миниатюра из Радзивиловской летописи 15 века показывает русских купцов, вернувшихся из Царьграда

Как это произошло – доподлинно неизвестно, реконструировать эти события благодаря летописям, написанным через 200 лет после тех времен, является довольно безнадежным делом (если не верите – попробуйте с высоты 21 века вспомнить, кем были и чем занимались ваши прямые предки, например, 150 лет назад, или рассказать, в каких условиях они жили и кто тогда "правил").

Впоследствии варяги распространили свою власть и обложили данью туземные народы. Верхушка этих "операторов" пути "из варяг в греки" положила начало княжеской династии – тех же Рюриковичей. Они постепенно расширили свою власть на весь бассейн Днепра, а затем и на другие территории, которые за несколько веков превратились в то, что мы знаем как Киевское государство времен Средневековья.

Термин "Русь" впервые становится географическим названием как определение Киевской земли – вотчины князей из династии Рюриковичей. Здесь летописям можно доверять, ведь речь идет не о датировании исторического события, а собственно об исторической памяти.

Был един народ славянский: славяне, которые сидели по Дунаю, покоренные уграми, и моравы, и чехи, и поляки, и поляне, которые теперь зовутся русь,

– Повесть временных лет объясняет, что такое "Русь".

Обратите внимание! Ярослав Мудрый был потомком тех же варягов, однако, собственно варяжской крови в нем было не так и много. Рюриковичи активно заключали династические браки с представителями местной элиты. Так, Ярослав Мудрый был сыном князя Владимира Великого и полоцкой княжны Рогнеды (ее происхождение дискуссионно, но большинство историков считают ее отца Рогволода не потомком оркнейских ярлов, а туземным правителем).



Сам же Владимир Великий был сыном князя Святослава и, вероятно, ключницы Малуши (опять же, вероятно, дочери древлянского князя Мала). Мать Святослава – княгиня Ольга. Ее происхождение тоже дискуссионное, но сейчас большинство историков считают его "местным".



Миниатюра из Радзивиловской летописи 15 века представляет князя Ярослава Мудрого

Так что же с сериалом "Викинги"

Сериал "Викинги" заявлен как исторический. Он даже является разработкой канала History (Netflix просто со временем "перехватил" франшизу), однако его ни в коем случае не следует воспринимать как исторический источник (как и любое художественное "историческое" произведение).

Сериал "Викинги: Вальгалла" – его сиквел и получил от предшественника все плюсы и минусы.



"Дружинник киевского князя" / скриншот из сериала "Викинги"

Так, в шестом сезоне "Викингов" главным антогонистом был русский князь Олег. Его играл русский актер Данила Козловский, известный по страданиям в образе киевского князя Владимира в русском "кинохите" под названием "Варяг".

Как и "Варяг", сериальный князь Олег и его Русь карикатурны. У него был родной брат, внимание, Дир, вообще управлявший частью Руси из какого-то сарая.

В изображении Олега и его княжества вообще нет ничего исторического – от русских воинов, представленных как орки или даже дотракийцы, но в монгольских шляпах, до Киева с деревянным теремом, являющимся копией московского собора Василия Блаженного. В этих декорациях можно было бы снимать условного "Конана", никто бы и не заметил разницы.



У каждого князя должно быть фото с ковром / скриншот

Конечно, вся эта клюква перекочевала и в "Вальгаллу". Так, уже на том же скандальном фото князя Ярослава мы видим его на фоне ковра (видимо, эту традицию авторы сериала подсмотрели в советских 80-х) и с воинами в тех же орковских доспехах и шлемах, которые напоминают шлем Дон Кихота. Все это сделано по схеме "и так сойдет".



Средневековый Киев по версии авторов "Викингов" / скриншот

Если в Netflix рассчитывали на скандал в качестве промо сериала, они его получили. Однако это отнюдь не влияет на качество продукта. Если вы хотите увидеть аутентичное изображение жизни викингов, лучше посмотрите фильм "The Northman" Роберта Эггерса, который зачем-то перевели как "Варяг". К нему тоже много вопросов, однако костюмеры и дизайнеры поработали на славу.