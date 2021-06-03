Азаров и другие регионалы распространяли в ООН фейки о майдане: Запад резко ответил

Россия в Организации Объединенных Наций привлекла бывших украинских политиков для распространения фейков о Майдане. Например, экс-премьер-министра Николая Азарова, нардепов от "Партии регионов" Олега Царева и Владимира Олейника.

Перед тем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке российское представительство устроило неофициальное онлайн-мероприятие "обстоятельства Майдана и последствия для Донбасса". Туда привлекли членов Совета Безопасности.

Кстати Азарову сообщили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений

Бывшие регионалы продолжали распространять фейки

Во время этого мероприятия бывшие украинские чиновники, скрывающиеся в России от правоохранителей, выступили как "свидетели". Например, Азаров обвинил страны ЕС и США в "координации действий протестующих". Экс-премьер утверждал, что якобы избиения студентов правоохранителями "не было". Кроме того, Азаров убеждал, мол, все убийства на Майдане организовали сами демонстранты.

Также Азаров думает, что беглый президент Виктор Янукович, когда Рада приняла решение о его самоустранении, "находился в стране и продолжал исполнять обязанности".

Царев говорил, будто Майданом руководили "американские инструкторы". Олейник утверждал о внешнем управлении Украины. Он считает, что Запад же делает все, чтобы экономика Украины "не развивались", а также создает проект "анти-Россия".

Что ответил Запад

Западные страны расценили российский Запад как попытку "в очередной раз продвинуть фальшивый нарратив об Украине", чтобы исказить правду и скрыть вредное влияние Москвы.

Россия пригласила ораторов, против которых государства-члены ООН ввели санкции за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Фальшивые нарративы России об Украине являются частью кампании дезинформации,

– говорится в заявлении.

Документ поддержали Австралия, Албания, Канада, Микронезия, Грузия, Коста-Рика, Маршалловы Острова, Молдавия, Новая Зеландия, Украина, Великобритания и США.

Запад подчеркнул, что во время Майдана украинцы реализовали свое право на мирные собрания, стремясь к демократической и мирной Украине и отказу от влияния Москвы. Авторы заявления подчеркнули, что Россия наоборот нарушила международные принципы, оккупировав Крым и развязав конфликт на востоке Украины.

"Россия является стороной конфликта, а не посредником", – подчеркнули в Совбезе ООН.

Наконец Россию призвали немедленно прекратить агрессию против Украины и выполнять Минские договоренности,