Азаров и другие регионалы распространяли в ООН фейки о майдане: Запад резко ответил

Россия в Организации Объединенных Наций привлекла бывших украинских политиков для распространения фейков о Майдане. Например, экс-премьер-министра Николая Азарова, нардепов от "Партии регионов" Олега Царева и Владимира Олейника.
Перед тем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке российское представительство устроило неофициальное онлайн-мероприятие "обстоятельства Майдана и последствия для Донбасса". Туда привлекли членов Совета Безопасности.
Кстати Азарову сообщили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений
Бывшие регионалы продолжали распространять фейки
- Во время этого мероприятия бывшие украинские чиновники, скрывающиеся в России от правоохранителей, выступили как "свидетели". Например, Азаров обвинил страны ЕС и США в "координации действий протестующих". Экс-премьер утверждал, что якобы избиения студентов правоохранителями "не было". Кроме того, Азаров убеждал, мол, все убийства на Майдане организовали сами демонстранты.
- Также Азаров думает, что беглый президент Виктор Янукович, когда Рада приняла решение о его самоустранении, "находился в стране и продолжал исполнять обязанности".
- Царев говорил, будто Майданом руководили "американские инструкторы". Олейник утверждал о внешнем управлении Украины. Он считает, что Запад же делает все, чтобы экономика Украины "не развивались", а также создает проект "анти-Россия".
Что ответил Запад
Западные страны расценили российский Запад как попытку "в очередной раз продвинуть фальшивый нарратив об Украине", чтобы исказить правду и скрыть вредное влияние Москвы.
Россия пригласила ораторов, против которых государства-члены ООН ввели санкции за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Фальшивые нарративы России об Украине являются частью кампании дезинформации,
– говорится в заявлении.
Документ поддержали Австралия, Албания, Канада, Микронезия, Грузия, Коста-Рика, Маршалловы Острова, Молдавия, Новая Зеландия, Украина, Великобритания и США.
Запад подчеркнул, что во время Майдана украинцы реализовали свое право на мирные собрания, стремясь к демократической и мирной Украине и отказу от влияния Москвы. Авторы заявления подчеркнули, что Россия наоборот нарушила международные принципы, оккупировав Крым и развязав конфликт на востоке Украины.
"Россия является стороной конфликта, а не посредником", – подчеркнули в Совбезе ООН.
Наконец Россию призвали немедленно прекратить агрессию против Украины и выполнять Минские договоренности,