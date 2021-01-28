Через 2 месяца после войны: Азербайджан освободил 5 военнопленных армян
Азербайджан освободил 5 военнопленных армян. Самолет с пленниками вылетел из Баку в Ереван в сопровождении командующего российским миротворческим контингентом в Арцахе.
Источник: Armenia Sputnik
Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что военных освободили благодаря усилиям Службы национальной безопасности страны. Посредником выступила российская сторона.
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О других пленных
Азербайджан до сих пор удерживает в плену других армянских военных.
Сегодня также 62 военнослужащих, находящихся в плену, поговорили по телефону со своими родными,
– рассказал Авинян.
Что известно об обмене пленнымиПосле установления режима прекращения огня в Нагорном Карабахе стороны договорились о возвращении пленных и заложников. Для Армении этот вопрос стал серьезной проблемой, потому что азербайджанская власть не спешит их возвращать. Многих пленных в Азербайджане объявили "террористами" и "наемниками". Против них возбуждены уголовные дела.
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