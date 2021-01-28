Азербайджан освободил 5 военнопленных армян. Самолет с пленниками вылетел из Баку в Ереван в сопровождении командующего российским миротворческим контингентом в Арцахе.

Источник: Armenia Sputnik

Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что военных освободили благодаря усилиям Службы национальной безопасности страны. Посредником выступила российская сторона.

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О других пленных

Азербайджан до сих пор удерживает в плену других армянских военных.

Сегодня также 62 военнослужащих, находящихся в плену, поговорили по телефону со своими родными,

– рассказал Авинян.

Обратите внимание! 14 декабря 2020 года Армения и Азербайджан провели обмен пленными. В частности, из Баку в Ереван впервые после прекращения огня в Нагорном Карабахе домой из плена вернулись 45 человек: 30 военнослужащих и 15 гражданских.