Через 2 місяці після війни: Азербайджан звільнив 5 військовополонених вірмен
Азербайджан звільнив 5 військовополонених вірмен. Літак з бранцями вилетів з Баку в Єреван у супроводі командувача російським миротворчим контингентом в Арцах.
Джерело: Armenia Sputnik
Віцепрем'єр Вірменії Тигран Авінян заявив, що військових звільнили завдяки зусиллям Служби національної безпеки країни. Посередником виступила російська сторона.
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Про інших полонених
Азербайджан досі утримує в полоні інших вірменських військових.
Сьогодні також 62 військовослужбовці, які перебувають у полоні, поговорили по телефону зі своїми рідними,
– розповів Авінян.
Що відомо про обмін полоненимиПісля встановлення режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі сторони домовилися про повернення полонених і заручників. Для Вірменії це питання стало значною проблемою, бо азербайджанська влада не поспішає їх повертати. Багатьох полонених в Азербайджані оголосили "терористами" й "найманцями". Проти них порушили кримінальні справи.
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