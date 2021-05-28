Азербайджан сообщил об обстреле позиций армянами: реакция Еревана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций армянскими военными в ночь с 27 на 28 мая. Армянская сторона это заявление назвала ложью и дезинформацией.

Армянские военные, говорят в Баку, открывали огонь сразу в нескольких направлениях. Речь идет о населенном пункте Ашагы Бузгов Нахичеванской Автономной Республики.

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Ранение получил азербайджанский военный

В результате азербайджанец получил ранение в плечо. Военного госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. В ответ азербайджанские силы тоже открыли огонь.

Сообщаем, что ответственность за эскалацию в Нахичеванской зоне армяно-азербайджанской государственной границы полностью лежит на Армении. Призываем армянскую сторону воздержаться от провокаций и других действий, которые могут привести к обострению ситуации, и действовать ответственно,

– заявили в Минобороны Азербайджана.

Накануне Пашинян предложил вариант урегулирования ситуации

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Отметим, что накануне исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обнародовал план урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Пашинян предлагает, чтобы силы Армении и Азербайджана отвели на одинаковое расстояние от границы. На самой границе должны работать наблюдатели от России и ОБСЕ.