Азербайджанцы устроили митинг в поддержку Украины: невероятное видео

Мировое сообщество активно поддерживает борьбу Украины против России. Не остался в стороне и Азербайджан.

В Азербайджане люди массово вышли на митинг в поддержку Украины.

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Азербайджанцы поддерживают Украину

У украинского дипломатического ведомства в Азербайджане сотни граждан скандируют "Слава Украине". Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, поблагодарив братьев украинского народа.

Бакинцы – вы невероятны,

– добавил дипломат.

Люди пришли на митинг со специальными плакатами и флагами Украины. Они буквально заняли всю улицу у украинского посольства.

Азербайджанцы поддерживают Украину/фейсбук посла Украины в Азербайджане

Азербайджанцы поддерживают Украину/фейсбук посла Украины в Азербайджане

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