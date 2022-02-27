Азербайджанцы устроили митинг в поддержку Украины: невероятное видео
Источник:фейсбук Владислава Каневского
Мировое сообщество активно поддерживает борьбу Украины против России. Не остался в стороне и Азербайджан.
В Азербайджане люди массово вышли на митинг в поддержку Украины.
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Азербайджанцы поддерживают Украину
У украинского дипломатического ведомства в Азербайджане сотни граждан скандируют "Слава Украине". Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, поблагодарив братьев украинского народа.
Бакинцы – вы невероятны,
– добавил дипломат.
Люди пришли на митинг со специальными плакатами и флагами Украины. Они буквально заняли всю улицу у украинского посольства.
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