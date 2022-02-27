В Азербайджані люди масово вийшли на мітинг на підтримку України.
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Азербайджанці підтримують Україну
Біля українського дипломатичного відомства в Азербайджані сотні громадян скандують "Слава Україні". Про це повідомив посол України в Азербайджані Владислав Каневський, подякувавши братам українського народу.
Бакинці – ви неймовірні,
– додав дипломат.
Люди прийшли на мітинг зі спеціальними плакатами та прапорами України. Вони буквально зайняли всю вулицю біля українського посольства.
Азербайджанці підтримують Україну / фейсбук посла України в Азербайджані
Азербайджанці підтримують Україну / фейсбук посла України в Азербайджані
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