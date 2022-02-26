Азербайджанская диаспора в Украине готовит пайки для наших солдат, которые сейчас ведут оборону

В своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко опубликовал видео, на котором видно, чем азербайджанская диаспора помогает Украине во время нападения России.

Согласно ролику, 5 мужчин готовили на кухне пайки для украинских солдат. При этом отмечалось, что на видео только половина людей, что помогает.

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Известно, что еды, которую они приготовили, хватит на 280 человек. Мужчины укладывают все в специальные пищевые контейнеры и упаковывают в пакеты

Смотрите видео: как помогает азербайджанская диаспора

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