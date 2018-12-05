Ажиотаж в "Укрзализныци": компания планирует назначить 30 дополнительных поездов на праздники

На время рождественско-новогодних праздников "Укрзализныця" планирует назначить не менее 30 дополнительных поездов на популярные направления.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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В компании сообщили, что в течение 4 декабря, когда открыли продажу билетов на поезда в новогодний период, "Укрзализныця" продала рекордное количество билетов — 244 тысяч. Более того, 61% пассажиров покупали билеты именно через интернет.

Для сравнения — в среднем за сутки оформляется около 149 тысяч мест, причем более половины билетов 77 тысяч (52%) — через интернет,

— отмечается в сообщении.

К слову, у желающих приобрести билеты на поезд через онлайн-сервис "Укрзализныци" возникли проблемы из-за некорректной работы этого сервиса. Все потому, что нагрузка на сервис заказа билетов на поезд онлайн возросло в 6 раз. Впоследствии, "Укрзализныця" наладила работу сервиса онлайн-заказ билетов booking.uz.gov.ua. Сейчас сервис работает еще с ограничениями, однако клиенты уже начали получать свои билеты или деньги, которые не удалось получить ранее из-за некорректной работы сайта.