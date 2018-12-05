15:18
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Ажиотаж в "Укрзализныци": компания планирует назначить 30 дополнительных поездов на праздники

      8 Читати новину українською
      "Укрзализныця" планирует назначить не менее 30 дополнительных поездов на новогодние праздники
      "Укрзализныця" планирует назначить не менее 30 дополнительных поездов на новогодние праздники / Фото из открытых источников

      На время рождественско-новогодних праздников "Укрзализныця" планирует назначить не менее 30 дополнительных поездов на популярные направления.

      Об этом сообщили в пресс-службе компании.

      Читайте также: "Люди получают билеты или деньги": в "Укрзализныце" прокомментировали инцидент с онлайн-продажами

      В компании сообщили, что в течение 4 декабря, когда открыли продажу билетов на поезда в новогодний период, "Укрзализныця" продала рекордное количество билетов — 244 тысяч. Более того, 61% пассажиров покупали билеты именно через интернет.

      Для сравнения — в среднем за сутки оформляется около 149 тысяч мест, причем более половины билетов 77 тысяч (52%) — через интернет,
      — отмечается в сообщении.

      К слову, у желающих приобрести билеты на поезд через онлайн-сервис "Укрзализныци" возникли проблемы из-за некорректной работы этого сервиса. Все потому, что нагрузка на сервис заказа билетов на поезд онлайн возросло в 6 раз. Впоследствии, "Укрзализныця" наладила работу сервиса онлайн-заказ билетов booking.uz.gov.ua. Сейчас сервис работает еще с ограничениями, однако клиенты уже начали получать свои билеты или деньги, которые не удалось получить ранее из-за некорректной работы сайта.

      Теги: Новости Украины Укрзализниця Новогодние праздники
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      4 декабря , 19:30 Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук