Ажиотаж в "Укрзализныци": компания планирует назначить 30 дополнительных поездов на праздники
На время рождественско-новогодних праздников "Укрзализныця" планирует назначить не менее 30 дополнительных поездов на популярные направления.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Читайте также: "Люди получают билеты или деньги": в "Укрзализныце" прокомментировали инцидент с онлайн-продажами
В компании сообщили, что в течение 4 декабря, когда открыли продажу билетов на поезда в новогодний период, "Укрзализныця" продала рекордное количество билетов — 244 тысяч. Более того, 61% пассажиров покупали билеты именно через интернет.
Для сравнения — в среднем за сутки оформляется около 149 тысяч мест, причем более половины билетов 77 тысяч (52%) — через интернет,
— отмечается в сообщении.
К слову, у желающих приобрести билеты на поезд через онлайн-сервис "Укрзализныци" возникли проблемы из-за некорректной работы этого сервиса. Все потому, что нагрузка на сервис заказа билетов на поезд онлайн возросло в 6 раз. Впоследствии, "Укрзализныця" наладила работу сервиса онлайн-заказ билетов booking.uz.gov.ua. Сейчас сервис работает еще с ограничениями, однако клиенты уже начали получать свои билеты или деньги, которые не удалось получить ранее из-за некорректной работы сайта.
Выбор редакции
-
Путин объяснил, почему отказался говорить с Порошенко после инцидента в Керченском проливесегодня , 14:51
-
Во время испытаний украинская ракета "Нептун" уничтожила цель на расстоянии 280 километровсегодня , 13:49
-
Кремль согласится отпустить Януковича в Израиль только в одном случае, – экспертсегодня , 12:48