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      Ажіотаж в "Укрзалізниці": компанія планує призначити 30 додаткових поїздів на новорічні свята

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      "Укрзалізниця" планує призначити щонайменше 30 додаткових поїздів на новорічні свята
      "Укрзалізниця" планує призначити щонайменше 30 додаткових поїздів на новорічні свята / Фото з відкритих джерел

      На час різдвяно-новорічних свят "Укрзалізниця" планує призначити не менше 30 додаткових поїздів за популярними напрямками.

      Про це повідомили у прес-службі компанії.

      Читайте також: "Люди отримують квитки або гроші": в "Укрзалізниці" прокоментували інцидент з онлайн-продажами

      У компанії повідомили, що протягом 4 грудня, коли відкрили продаж квитків на поїзди у новорічний період, "Укрзалізниця" продала рекордну кількість квитків — 244 тисячі. Більше того, 61% пасажирів купували квитки саме через інтернет.

      Для порівняння – у середньому за добу оформлюється близько 149 тисяч місць, причому більше половини квитків 77 тисяч (52 %) — через інтернет,
      — зазначається у повідомлені.

      До слова, в охочих придбати квитки на поїзд через онлайн-сервіс "Укрзалізниці" виникли проблеми через некоректну роботу цього сервісу. Усе тому, що навантаження на сервіс замовлення квитків на поїзд онлайн зросло у 6 разів. Згодом, "Укрзалізниця" налагодила роботу сервісу онлайн-замовлення квитків booking.uz.gov.ua. Наразі сервіс працює ще з обмеженнями, проте клієнти вже почали отримувати свої квитки або ж гроші, які не вдалося отримати раніше через некоректну роботу сайту.

      Теги: Новини України Новорічні свята Укрзалізниця
      Джерело: 24 Канал
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