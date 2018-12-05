Ажіотаж в "Укрзалізниці": компанія планує призначити 30 додаткових поїздів на новорічні свята

На час різдвяно-новорічних свят "Укрзалізниця" планує призначити не менше 30 додаткових поїздів за популярними напрямками.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

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У компанії повідомили, що протягом 4 грудня, коли відкрили продаж квитків на поїзди у новорічний період, "Укрзалізниця" продала рекордну кількість квитків — 244 тисячі. Більше того, 61% пасажирів купували квитки саме через інтернет.

Для порівняння – у середньому за добу оформлюється близько 149 тисяч місць, причому більше половини квитків 77 тисяч (52 %) — через інтернет,

— зазначається у повідомлені.

До слова, в охочих придбати квитки на поїзд через онлайн-сервіс "Укрзалізниці" виникли проблеми через некоректну роботу цього сервісу. Усе тому, що навантаження на сервіс замовлення квитків на поїзд онлайн зросло у 6 разів. Згодом, "Укрзалізниця" налагодила роботу сервісу онлайн-замовлення квитків booking.uz.gov.ua. Наразі сервіс працює ще з обмеженнями, проте клієнти вже почали отримувати свої квитки або ж гроші, які не вдалося отримати раніше через некоректну роботу сайту.