"Азов" в очередной раз эффектно обезвредил позиции оккупантов, откуда те вели минометный огонь

"Азовцы" продолжают мужественно бороться с российскими оккупантами и держать оборону Мариуполя. Наши бойцы наносят врагу точные удары, из-за которых тот несет потери.

Российские оккупанты докучали бойцам "Азова" минометными обстрелами. Наши герои отработали по позиции врага, откуда тот вел огонь.

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Уничтожение позиции врага

Воины полка "Азов" показали свой мастерский удар по позиции оккупантов. В результате наши герои уничтожили БК оккупантов и вражеские КРАЗы.

Видео ликвидации позиции оккупантов:

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