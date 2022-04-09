"Азов" в очередной раз эффектно обезвредил позиции оккупантов, откуда те вели минометный огонь
9 апреля 2022 , 18:52Читати новину українською
Источник:Азов – Мариуполь
"Азовцы" продолжают мужественно бороться с российскими оккупантами и держать оборону Мариуполя. Наши бойцы наносят врагу точные удары, из-за которых тот несет потери.
Российские оккупанты докучали бойцам "Азова" минометными обстрелами. Наши герои отработали по позиции врага, откуда тот вел огонь.
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Уничтожение позиции врага
Воины полка "Азов" показали свой мастерский удар по позиции оккупантов. В результате наши герои уничтожили БК оккупантов и вражеские КРАЗы.
Видео ликвидации позиции оккупантов:
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