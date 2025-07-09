Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя командира 1 корпуса НГУ "Азов" Святослава Паламаря.

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Где побывали дети военнослужащих

Дети военнослужащих уже побывали в Швеции, Австрии, Азербайджане, Албании, Турции, Дании, Польше, Хорватии, Португалии, Италии, Бельгии.

И это только за 2024 – 2025 год.

Команда обещает организовать детям поездки в еще многие интересные страны.

Дети военнослужащих на отдыхе / Фото Святослава Паламаря

Нечего и говорить о том, насколько важно, чтобы наши дети, которые чуть ли не ежедневно слышат звуки "Шахедов" и стрельбы, имели себе хоть иногда, хоть на каникулах, кусочек настоящего, захватывающего, интересного и беззаботного детства. Так же и их родителям, которые воюют (а кто-то ранен, а еще кто-то – в плену), очень и очень важно знать, что об их детях заботятся, что они в безопасности, и, более того, имеют замечательный отдых – где-то там, куда они – если бы не проклятая война, их и сами бы с радостью повезли,

– отметил Святослав Паламар.

Он также добавил, что забота о детях павших военнослужащих – "святая обязанность и общества, и государства".