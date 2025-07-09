Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заступника командира 1 корпусу НГУ "Азов" Святослава Паламаря.

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Де побували діти військовослужбовців

Діти військовослужбовців уже побували у Швеції, Австрії, Азербайджані, Албанії, Туреччині, Данії, Польщі, Хорватії, Португалії, Італії, Бельгії.

І це лише за 2024 – 2025 рік.

Команда обіцяє організувати дітям поїздки до ще багатьох цікавих країн.

Діти військовослужбовців на відпочинку / Фото Святослава Паламаря

Годі й говорити про те, наскільки важливо, аби наші діти, які мало не щодня чують звуки "Шахедів" та стрільби, мали собі хоч інколи, хоч на канікулах, шматочок справжнього, захоплюючого, цікавого та безтурботного дитинства. Так само і їхнім батькам, які воюють (а хтось поранений, а ще хтось – в полоні), дуже і дуже важливо знати, що про їхніх дітей дбають, що вони в безпеці, і, більше того, мають чудовий відпочинок – десь там, куди вони – якби не клята війна, їх й самі б із радістю повезли,

– зауважив Святослав Паламар.

Він також додав, що турбота про дітей полеглих військовослужбовців – "святий обов'язок і суспільства, і держави".