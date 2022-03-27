"Азов" просит гражданских, вырвавшихся из ада Мариуполя, рассказать миру свою историю

Информационная служба полка "Азов" обратилась к жителям Мариуполя, которым удалось выехать из блокадного города. Их просят рассказать миру свою историю, чтобы все знали о преступлениях русских оккупантов.

"Азов" хочет собрать истории мариупольцев, переживших блокаду города и вырвавшихся оттуда. Их хотят опубликовать на информационных ресурсах и передать международным организациям, расследующим преступления России в Украине.

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В "Азове" подчеркнули, что истории вырвавшихся из блокадного Мариуполя должны привлечь внимание к тем гражданам, которые до сих пор остаются в городе.

Мы хотим собрать истории мариупольцев и систематизировать их для публикации на наших ресурсах и, самое главное, для передачи этих свидетельств в международные организации, занимающиеся расследованием военных преступлений, совершенных в Украине российскими оккупантами,

– заявили в "Азове".

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