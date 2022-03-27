"Азов" хоче зібрати історії маріупольців, які пережили блокаду міста та вирвалися звідти. Їх хочуть опублікувати на інформаційних ресурсах та передати міжнародним організаціям, які розслідують злочини Росії в Україні.

Зауважте Коли становище ворога навколо Маріуполя погіршиться: Арестович про дії окупанта

В "Азові" наголосили, що історії тих, хто вирвався із блокадного Маріуполя повинні привернути увагу до тих громадян, які й досі залишаються в місті.

Ми хочемо зібрати історії маріупольців та систематизувати їх для публікації на наших ресурсах і, найголовніше, для передачі цих свідчень в міжнародні організації, які займаються розслідуванням військових злочинів вчинених в Україні російськими окупантами,

– заявили в "Азові".

Цікаво – до 30 тисяч маріупольців примусово депортували до Росії: дивіться відео