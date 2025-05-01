Чтобы молодежь была готова ко всему: как "Азов" провел 5-дневную подготовку в горах

В условиях войны и постоянных угроз в виде России каждому и каждой важно знать как себя защитить и как помочь другим. Чаще всего сейчас этим опытом делятся именно действующие военнослужащие. В частности из 12-й бригады специального назначения "Азов".

Во Львовской области состоялась 5-дневная подготовка для молодежи "Be strong with Azov", где желающие могли пройти базовую военную подготовку в формате интенсива. Как это происходило – рассказывает 24 Канал.

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Что проходили на тренировке

Обучение организовали боевые инструкторы 12-й бригады спецназначения "Азов" при поддержке департамента спорта, молодежи и туризма Львовской ОВА.

Это мероприятие стало возможностью для молодежи пройти интенсивную подготовку по программе, которая предусматривает то, что каждый участник должен получить ключевые навыки, которые нужны как на фронте так и в тылу. Конечно, обучение был рассчитан на тех, кто рассматривает для себя службу в "Азове". Для этих людей обучение стал способом испытать себя и продесмонструваты свои силы в условиях, приближенных к реальным.

Вместе с 6 боевыми инструкторами участники прошли программу, которая состояла из:

боевой тактики;

углубленного курса тактмеда;

работы с оружием;

ориентирования и картографии;

передвижения и маскировки;

страйкбола и маскировки;

исторических лекций.



Обучение на тренировке / Фото, предоставлено 24 Каналу

В последний день обучения состоялась финальная отработка навыков, где участники подготовки продемонстрировали полученные навыки по тактмеду топографии и отработки боевого сценария со всеми элементами, что необходимы в военном деле, под руководством опытных инструкторов с боевым опытом.

Желающих было значительно больше

В рекрутинговом центре "Азова" говорят, что желающих на обучение зарегистрировалось вдвое больше, чем было мест. Поэтому, к сожалению, половине желающих пришлось отказать, однако такой интерес свидетельствует о том, что молодежь заинтересована в том, чтобы перенять опыт боевых инструкторов.

Желающих было много, не всех мы смогли охватить, несмотря на то, что мы стараемся максимально качественно донести информацию. Если будет много людей, мы не сможем хорошо объяснить каждому. Поэтому мы старались выбрать оптимальное количество людей

– говорит "Синевир", руководитель рекрутцентра "Азова" во Львове.



Обучение "Азова" / Фото, предоставлено 24 Каналу

Один из участников подготовки говорит, что благодаря этому событию убедился в том, что "Азов" – наиболее боеспособное военное формирование в Украине.

На тренировке я понял, что у лучших тоже достаточно проблем, с которыми они сталкиваются. Но очень поражает то, как каждый относится к этим вызовам. Вы их принимаете, проживаете, но все равно идете дальше к высшей цели. Спасибо за знакомство с реальным духом Азова. Спасибо инструкторам за пример сочетания мужества, силы моральной и физической, подлинности, глубокой духовности и конечно непревзойденного чувства юмора,

– говорит парень.



Участники подготовки от "Азова" / Фото, предоставлено 24 Каналу

Также участники обращают внимание и на ценность того опыта, который им передавали на тренировке, ведь он получен в реальных сложных боях.

Спасибо всем инструкторам за то что передали свой опыт, который был дан им кровью, потом, и стальной волей

Имею гордость что побыл рядом с такими людьми, и получил от них такую энергию, которую не передать словами, пот что капал во время тренировок превратились в лучшие воспоминания и полезные навыки которые я получил в этой подготовке,

– говорит другой участник.

Руководитель рекрутингового центра "Азова" во Львове, "Синевир", отмечает, что бригада заинтересована в том, чтобы молодежь имела необходимые навыки и если попадет в армию – была обучена. Однако такие навыки как тактическая медицина нужны и в гражданской жизни, чтобы оказать помощь тому, кто в ней нуждается.