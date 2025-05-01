На Львівщині відбувся 5-денний вишкіл для молоді "Be strong with Azov", де охочі могли пройти базову військову підготовку у форматі інтенсиву. Як це відбувалося – розповідає 24 Канал.

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Що проходили на вишколі

Вишкіл організували бойові інструктори 12-ї бригади спецпризначення "Азов" за підтримки департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА.

Цей захід став нагодою для молоді пройти інтенсивну підготовку за програмою, яка передбачає те, що кожен учасник має здобути ключові навички, котрі потрібні як на фронті так і в тилу. Звісно, вишкіл був розрахований на тих, хто розглядає для себе службу в "Азові". Для цих людей вишкіл став способом випробувати себе і продесмонструвати свої сили в умовах, наближених до реальних.

Разом з 6 бойовими інструкторами учасники пройшли програму, яка складалася з:

бойової тактики;

поглибленого курсу тактмеду;

роботи зі зброєю;

орієнтування і картографії;

пересування і маскування;

страйкболу і маскування;

історичних лекцій.



Навчання на вишколі / Фото, надане 24 Каналу

В останній день навчання відбулося фінальне відпрацювання навичок, де учасники вишколу продемонстрували здобуті навички з тактмеду топографії та відпрацювання бойового сценарію з усіма елементами, що необхідні у військовій справі, під керівництвом досвідчених інструкторів із бойовим досвідом.

Охочих було значно більше

У рекрутинговому центрі "Азову" кажуть, що охочих на вишкіл зареєструвалося вдвічі більше, ніж було місць. Тому, на жаль, половині охочих довелося відмовити, проте такий інтерес свідчить про те, що молодь зацікавлена у тому, щоб перейняти досвід бойових інструкторів.

Бажаючих було багато, не всіх ми змогли охопити, зважаючи на те, що ми стараємося максимально якісно донести інформацію. Якщо буде забагато людей, ми не зможемо добре пояснити кожному. Тому ми старалися обрати оптимальну кількість людей

– каже "Синевир", керівник рекрутцентру "Азову" у Львові.



Вишкіл "Азову" / Фото, надане 24 Каналу

Один з учасників вишколу каже, що завдяки цій події переконався у тому, що "Азов" – найбільш боєздатне військове формування в Україні.

На вишколі я зрозумів, що у найкращих теж достатньо проблем, з якими вони стикаються. Але дуже вражає те, як кожен відноситься до цих викликів. Ви їх приймаєте, проживаєте, але все одно йдете далі до вищої цілі. Дякую за знайомство з реальним духом Азову. Дякую інструкторам за приклад поєднання мужності, сили моральної та фізичної, справжності, глибокої духовності та звісно неперевершеного почуття гумору,

– каже хлопець.



Учасники вишколу від "Азову" / Фото, надане 24 Каналу

Також учасники звертають увагу і на цінність того досвіду, який їм передавали на вишколі, адже він здобутий у реальних складних боях.

Дякую всім інструкторам за те що передали свій досвід, який був данний їм кров’ю, потом, і сталевою волею

Маю гордість що побув поряд з такими людьми, та отримав від них таку енергію, яку не передати словами, піт що капав під час тренувань перетворились в найкращі спогади та корисні навички які я здобув в цьому вишколі,

– каже інший учасник.

Керівник рекрутингового центру "Азову" у Львові, "Синевир", наголошує, що бригада зацікавлена в тому, щоб молодь мала необхідні навички і якщо потрапить в армію – була навчена. Однак такі навички як тактична медицина потрібні і в цивільному житті, щоб надати допомогу тому, хто її потребує.