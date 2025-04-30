Виклики рекрутингу до 2022 року

"Азов" за весь період свого існування з 2014 року комплектувався виключно добровольцями, а тому рекрутингові центри існували весь час. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Командування розуміло, наскільки важливо працювати з рекрутингом та медійкою, а тому залучало людей ззовні, які були готові приїхати й допомогти щось зняти, зробити колаборацію. Було важливо показати зсередини те, що відбувається в підрозділі, передати цю особливу атмосферу, цінності та ідеологію.

"Азов" займався рекрутингом ще до повномасштабного вторгнення, а тоді вся комунікація про війну у суспільстві зводилася до того, що її треба закінчувати. Та ніхто не знав, як її закінчити. Усі говорили, що війна – це погано, воювати – погано.

Через це відбувалася певна дискредитація військових. "Азов" дуже постраждав і на міжнародному рівні, і в Україні. Та при цьому він все одно притягував до себе людей.

Як медійність допомагає бригадам

Коли почалося повномасштабне вторгнення, інші бригади зрозуміли, що добровольці – значно цінніший ресурс, ніж мобілізовані. Особливо зараз, коли велика кількість мобілізованих не виявляють жодного бажання воювати, а лише чекають нагоди піти у СЗЧ. Бригади почали займатися рекрутингом, бо усвідомили, що держава не приведе їм вмотивованих людей.

Та проблема в тому, що в кожної бригади є власна медійна стратегія, а держава на неї ніяк не впливає. Це все падає на плечі військових. Якби була якась загальна державна рекрутингова стратегія, то більшість бригад могли б займатися завданнями зі свого профілю, а не рекламою.

У рекрутингу дуже допомагає медійність. Без медіаслужби і рекрутингового центру "Азов" не зміг би комплектуватися лише добровольцями. У нашої медійності є кілька важливих цілей:

комплектація добровольцями;

робота з іноземними журналістами заради зміни ставлення до "Азову" на міжнародному рівні та розвінчування міфів;

підтримування теми полонених в інформаційному просторі;

збір коштів на потреби бригади. Нам вдається купувати не лише дрони та РЕБ, а й, наприклад, 10 одиниць бронетранспортерів М113;

створення успішного образу військового.

Медійність командирів та окремих бійців дуже впливає на всю бригаду. Багато хлопців, які долучилися до нас нещодавно, кажуть, що прийняли це рішення після перегляду інтерв'ю когось з азовців. Коли людина бачить конкретне обличчя військового, то більше йому довіряє. Це не якийсь сухий допис, у якому ми пишемо, що служити в "Азові" – це круто. Коли військовий розповідає свою історію та ділиться досвідом – це мотивує інших.

Буває, що люди приходять і кажуть, що хочуть служити конкретно в тому підрозділі, де служить хтось з медійних бійців. Наприклад, так приходили до "Фроста", "Тавра", загиблого "Грєнки".

Люди дивуються, коли бачать медійних військових на якомусь відео з фронту і розуміють, що ті працюють так само як й інші. А в "Азові" по-іншому не буває. Тут медійність не впливає на виконання завдань.

Важливо зауважити, що цю медійність наші військові отримали не спеціально, це відбулося у природній спосіб. Ми не можемо зробити усіх бійців медійними, хоча я б цього хотіла. Я б хотіла, щоб усі дізналися, які вони герої. Однак не всі військові цього хочуть, адже суспільство по-різному реагує на медійність і часто критикує медійних військових.

Наразі держава не працює над тим, щоб створити правильний образ військових у суспільстві. Поки держава цього не робить, то будемо робити ми, адже це дуже важливо. Багато військових служать в "Азові" вже по 10 років. Вони пройшли найбільші битви, полон і продовжують робити просто неймовірні речі. Це потрібно показувати суспільству, щоб весь світ знав, які українські військові круті.