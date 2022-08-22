В плену от россиян мы слышали только, что никому не нужны – защитники Мариуполя
Источник:AZOV media
Вернувшиеся из плена оккупантов защитники Мариуполя 22 августа выступили на пресс-конференции. Они подчеркнули, что россия никогда не выполняет договоренностей и не соблюдает правила.
Владислав Жаворонок "Википедия" отметил, что военные не знали о огласке, которую сделали украинцы в отношении защитников Мариуполя. россияне пытались их деморализовать.
К теме Оцениваю максимально положительно, – боец об усилиях государства по освобождению защитников "Азовстали"
"Мы в плену не знали, что о нас говорят. Все, что мы слышали, это то, что мы никому не нужны, что о нас забыли. Нас наше руководство и политики забыли и мы вообще им неудобны", – сказал военный.
россияне заявляли, что захватили почти всю Украину
По словам "Жаворонка", сейчас он наблюдает, что азовцы необходимы для Украины. Кроме этого, родине нужны те люди, которых россия взяла в плен.
Это (огласка про пленных – 24 канал), конечно, не мешает. Это необходимость,
– сказал защитник.
Военный Дмитрий Усиченко с позывным "Вишня" рассказал, что плен напоминает вакуум. Он слышал только от оккупантов: "Вы не нужны президенту, стране и вашему народу. Вас убьют или что-нибудь случится".
"Они (оккупанты – 24 канал) говорили всегда, что Украина не придерживается договоренностей. Что нас не хотят менять. Всегда они находили причину и виновного. Никогда не скажут, что виноваты они", – добавил Дмитрий.
Вставляли иглы в раны, пытали водой, – защитник Мариуполя "Википедия" о плене
Денис Чепурко "Манго" рассказал, что россияне убеждали – захватили Запорожье и Харьков, стоят уже под Киевом. оккупанты угрожали защитникам расстрелом.
"Угрозы были постоянно. Заявляли, что захватили почти всю Украину. Я в это не верил", – сказал Денис.Важно! Бойцы "Википедия", "Манго" и "Вишня" получили тяжелые ранения. На пресс-конференции 22 августа они находились под обезболивающими.
Обратите внимание – пресс-конференция защитников Мариуполя: смотрите видео