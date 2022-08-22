Владислав Жайворонок "Вікіпедія" зазначив, що військові не знали про розголос, який зробили українці щодо захисників Маріуполя. росіяни намагалися їх деморалізувати.

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"Ми в полоні не знали, що про нас говорять. Все, що ми чули, це те, що ми нікому не потрібні, що про нас забули. Нас наше керівництво та політики забули й ми взагалі їм незручні", – сказав військовий.

росіяни заявляли, що захопили майже всю Україну

За словами "Жайворонка", наразі він спостерігає, що азовці необхідні для України. Крім цього, батьківщині потрібні ті люди, яких ув'язнила росія.

Це (розголос про полонених – 24 канал), звісно, не заважає. Це необхідність,

– сказав захисник.

Військовий Дмитро Усіченко з позивним "Вишня" розповів, що полон нагадує вакуум. Він чув лише від окупантів: "Ви не потрібні президентові, країні й вашому народу. Вас вб'ють або щось станеться".

"Вони (окупанти – 24 канал) казали завжди, що Україна не дотримується домовленостей. Що нас не хочуть міняти. Завжди вони знаходили причину і винного. Ніколи не скажуть, що винні вони", – додав Дмитро.

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Денис Чепурко "Манго" розповів, що росіяни переконували – захопили Запоріжжя та Харків, стоять вже під Києвом. Окупанти погрожували захисникам розстрілом.

"Погрози були постійно. Заявляли, що захопили майже всю Україну. Я в це не вірив", – сказав Денис.

Важливо! Бійці "Вікіпедія", "Манго" та "Вишня" отримали важкі поранення. На пресконференції 22 серпня вони перебували під знеболювальними.

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