За словами Владислава Жайворонка (позивний "Вікіпедія"), до заблокованих на "Азовсталі" доходила інформація, що представники вищого командування спілкувалися з керівництвом гарнізону "Маріуполь". Військові знали про спроби деблокади.

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"Нам пробували надати допомогу, наскільки це взагалі було можливо. Ми чули про спроби інших підрозділів Спеціального призначення підвозити нам певну допомогу. Медикаменти боєприпаси. Нам було дуже приємно розуміти, що ми не самі", – сказав захисник.

Маріуполь був принциповим для росіян

Владислав зазначив, що, на жаль, допомоги, яку намагались надати, виявилось недостатньо. Військовий пояснив, насамперед це було через те, що для противника Маріуполь був принципово важливою точкою на карті. Окупанти залучили велику кількість протиповітряної оборони.

Байрактари до нас вже не долітали. Було втрачено дуже багато безпілотників та життів людей, які намагалися виконати завдання вищого командування. Там я оцінював ці зусилля позитивно, а зараз, коли дізнався, якою ціною, оцінюю максимально позитивно,

– сказав Владислав.

Евакуація з "Азовсталі"

Операцію з порятунку захисників та захисниць, які перебували в заблокованому заводі "Азовсталь" розпочали 16 травня. Тоді евакуювали 53 важкопоранених, а ще 211 людей вивезли через коридор в Оленівку. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що це єдиний шанс зберегти життя.

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"Утримуючи позиції на "Азовсталі", вони не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС", – зауважили в Генштабі ЗСУ.

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