"Азовцы" показали свой рейд по оккупантам под Мариуполем

Спецназовцы полка "Азов" опубликовали видео рейда по оккупантам под Мариуполем. Врага, который пытается стереть город с лица земли, не жалея при этом мирных жителей, нужно немедленно ликвидировать.

Работу по уничтожению оккупанта в окруженном Мариуполе продолжают "азовцы". Видео рейда опубликовали военные в телеграм.

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Какая ситуация в Мариуполе

Россияне продолжают убивать мирных жителей в Мариуполе. Вчера оккупанты сбросили бомбы на школу искусств города, где от вражеских обстрелов прятались примерно 400 человек, среди которых женщины, дети и люди преклонного возраста.

Сейчас количество пострадавших в результате очередной российской агрессии неизвестно. Военные отметили, что это означает, что прямо сейчас под завалами до сих пор находятся живые люди, которым не могут помочь из-за постоянного вражеского огня.

Заметим, что ситуация в Мариуполе критическая. Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что еды в городе осталось на неделю. Российские орки держат Мариуполь в окружении. Оккупанты не пропускают туда гуманитарную помощь.

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