Азовцы проводят контратаку в Мариуполе, несмотря на большие силы оккупантов

Оборона Мариуполя продолжается. Несмотря на то, что силы врага преобладают, бойцы полка "Азов" проводят контратаку.

Бойцы опубликовали видео, на котором видно, как они идут в наступление и заставляют российских оккупантов прятаться.

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Да, несколько "Азовцев" заставляют скрываться десяток россиян.

Несмотря на это, Мариуполю еще нужна помощь. Вокруг города россияне развернули 4 "фильтрационных" лагеря и продолжают депортировать украинцев на неподконтрольные нашему государству территории и в Россию.

В частности, в оккупированный Донецк депортировали врачей, поэтому в городе нет медиков. Кроме того, что в городе нет воды, еды, отопления, света, теперь нет возможности получить даже консультацию, не говоря уже о качественной медицинской помощи.

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