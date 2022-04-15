Об этом в своем телеграм-канале рассказал лидер "Азовского Движения" Андрей Белецкий. Он отметил, что сегодня, 15 апреля, теробороне удалось уничтожить три единицы российской техники.

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Одной из самых важных "демилитаризованных" единиц техники тероборона назвала миномет.

Работа бойцов ТрО "Азов" Днепр: уничтожена техника россиян и трофейный миномет,

– написал Белецкий.

На днях бойцы Днепровского отдельного батальона территориальной обороны уничтожили оккупантов из Дагестана, захватив некоторые документы вражеского войска. К тому же в ходе сражения был ликвидирован российский танк.



Азовцы уничтожили технику россиян / Фото ТрО "Азов" Днепр

Азовцы уничтожили технику россиян / Фото ТрО "Азов" Днепр

Азовцы уничтожили технику россиян / Фото ТрО "Азов" Днепр

Между тем, коллеги теробороны Днепра – Полк "Азов" мужественно защищает Мариуполь и уничтожает вражескую технику российских захватчиков.

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