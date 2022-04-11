Об этом рассказали бойцы отдельного Днепровского батальона территориальной обороны.

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В ходе боя удалось ликвидировать путинских наемников и захватить некоторые документы. В настоящее время идет их рассмотрение.

Группа оккупантов была уничтожена, а их техника и важная документация – захвачены,

– рассказали защитники.

Изъятая техника и документы / Фото фейсбук Территориальная оборона ВС Украины

Кроме того, тероборона "демилитаризировала" танк захватчиков. Следовательно, вражеские запасы техники обеднели на еще одну единицу.

Так будет с каждым врагом,

– добавили в теробороне, комментируя ликвидацию дагестанского подразделения.

Кстати, Дагестан занимает первое место по числу погибших солдат . Именно отсюда Россия массово посылает "пушечное мясо". Такую информацию обнародовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, отметив, что реальные масштабы потерь по республике неизвестны.