Об этом рассказали бойцы отдельного Днепровского батальона территориальной обороны.
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В ходе боя удалось ликвидировать путинских наемников и захватить некоторые документы. В настоящее время идет их рассмотрение.
Группа оккупантов была уничтожена, а их техника и важная документация – захвачены,
– рассказали защитники.
Изъятая техника и документы / Фото фейсбук Территориальная оборона ВС Украины
Кроме того, тероборона "демилитаризировала" танк захватчиков. Следовательно, вражеские запасы техники обеднели на еще одну единицу.
Так будет с каждым врагом,
– добавили в теробороне, комментируя ликвидацию дагестанского подразделения.
Кстати, Дагестан занимает первое место по числу погибших солдат. Именно отсюда Россия массово посылает "пушечное мясо". Такую информацию обнародовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, отметив, что реальные масштабы потерь по республике неизвестны.
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