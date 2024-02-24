В российском плену сейчас находятся тысячи украинских военнослужащих и гражданских. Такие акции – это возможность достучаться до мира и повлиять на возвращение защитников "Азовстали". Как это происходило – смотрите в эксклюзивном фоторепортаже 24 Канала.
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Молчать о плене нельзя
Ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Киеве украинцы снова собрались, чтобы напомнить о пленных защитниках "Азовстали". Они уже более полутора лет находятся в российском плену, а от части нет никаких известий.
Акция, которая должна напомнить миру об украинцах в плену / фото Валентины Полищук
Десятки людей выстроились в живую цепь с плакатами-призывами освободить "азовцев". На табличках киевлян были выгравированы надписи "Они там, потому что защищали нас. Помни это", "Когда я увижу родные глаза?", "Плен – это ад, освободите AZOV", "Прямо сейчас кто-то под пытками".
Сотни семей ожидают возвращения своих родных / фото Валентины Полищук
Люди отмечают, что более 900 "азовцев" сейчас в плену – не считая воинов других подразделений и гражданских, которых захватила Россия за два года. В то же время Россия отказывается обменивать воинов "Азова".
Украинцы два года ожидают возвращения защитников / фото Валентины Полищук
Кроме этого добавим, что каждое воскресенье в 12:00 такие мероприятия проводятся в разных местах Киева. Они имеют целью привлечь как можно больше киевлян и напомнить о том, что сотни азовцев находятся в плену.
Акция-напоминание о защитниках "Азовстали" / фото Валентины Полищук
Обмены пленными
- Последний масштабный обмен пленными с Россией состоялся 31 января 2024 года. Украина вернула из плена 207 наших защитников. Домой удалось вернуть как военных, так и гражданских людей. Это был уже 50 обмен пленными с начала полномасштабного вторжения.
- В то же время за последние обмены освободили только двух бойцов "Азова", которые присоединились к нему уже после того, как полк "Азов" расширили до бригады. Непосредственно тех, кто участвовал в обороне Мариуполя россияне не возвращают.
- Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что враг таким образом хочет дестабилизировать нашу страну, поскольку "вопрос "Азова" сильно натянут и в обществе воспринимается очень болезненно".