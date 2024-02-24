В российском плену сейчас находятся тысячи украинских военнослужащих и гражданских. Такие акции – это возможность достучаться до мира и повлиять на возвращение защитников "Азовстали". Как это происходило – смотрите в эксклюзивном фоторепортаже 24 Канала.

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Молчать о плене нельзя

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Киеве украинцы снова собрались, чтобы напомнить о пленных защитниках "Азовстали". Они уже более полутора лет находятся в российском плену, а от части нет никаких известий.

Акция, которая должна напомнить миру об украинцах в плену / фото Валентины Полищук

Десятки людей выстроились в живую цепь с плакатами-призывами освободить "азовцев". На табличках киевлян были выгравированы надписи "Они там, потому что защищали нас. Помни это", "Когда я увижу родные глаза?", "Плен – это ад, освободите AZOV", "Прямо сейчас кто-то под пытками".

Сотни семей ожидают возвращения своих родных / фото Валентины Полищук

Люди отмечают, что более 900 "азовцев" сейчас в плену – не считая воинов других подразделений и гражданских, которых захватила Россия за два года. В то же время Россия отказывается обменивать воинов "Азова".

Украинцы два года ожидают возвращения защитников / фото Валентины Полищук

Кроме этого добавим, что каждое воскресенье в 12:00 такие мероприятия проводятся в разных местах Киева. Они имеют целью привлечь как можно больше киевлян и напомнить о том, что сотни азовцев находятся в плену.

Акция-напоминание о защитниках "Азовстали" / фото Валентины Полищук

Обмены пленными