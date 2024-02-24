У російському полоні нині перебувають тисячі українських військовослужбовців та цивільних. Такі акції – це можливість достукатися до світу і вплинути на повернення захисників "Азовсталі". Як вже відбувалося – дивіться в ексклюзивному фоторепортажі 24 Каналу.

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Мовчати про полон не можна

До другої річниці повномасштабного вторгнення у Києві українці знову зібралися, щоб нагадати про полонених захисників "Азовсталі". Вони вже більш як півтора року перебувають у російському полоні, а від частини немає жодних звісток.

Акція, що має нагадати світу про українців у полоні / фото Валентини Поліщук

Десятки людей вишикувалися у живий ланцюг плакатами-закликами звільнити "азовців". На табличках киян були викарбувані написи "Вони там, бо захищали нас. Пам'ятай це", "Коли я побачу рідні очі?", "Полон – це пекло, звільніть AZOV", "Прямо зараз хтось під тортурами".

Сотні родин очікують на повернення своїх рідних / фото Валентини Поліщук

Люди наголошують, що понад 900 "азовців" зараз у полоні – не враховуючи воїнів інших підрозділів та цивільних, яких захопила Росія за два роки. Водночас Росія відмовляється обмінювати воїнів "Азову".

Українці два роки очікують на повернення захисників / фото Валентини Поліщук

Окрім цього додамо, що щонеділі о 12:00 такі заходи проводяться в різних місцях Києва. Вони мають на меті долучити якомога більше киян і нагадати про те, що сотні азовців перебувають у полоні.

Акція-нагадування про захисників "Азовсталі" / фото Валентини Поліщук

Обміни полоненими