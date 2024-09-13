Это самая большая мотивация, – в "Азове" отреагировали на возвращение бойцов бригады из плена

Украине удалось вернуться 49 украинцев из плена во время обмена 13 сентября. В частности, среди них впервые за долгое время были бойцы "Азова".

В бригаде рассказали, что на Родину вернулись 4 побратима и 11 посестер. Они провели в плену более двух лет.

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Что известно об обмене бойцов "Азова"

Мы благодарим Президента Украины, СБУ, МВД, ГУР и всем, кто приложил усилия для того, чтобы азовцы вернулись домой,

– говорится в сообщении бригады.

Там также отметили, что для всех бойцов бригады, которые держат линию обороны на одном из самых тяжелых направлений, возвращение собратьев и посестер из неволи – самая большая мотивация.

В то же время на сегодня более 900 бойцов "Азова" продолжают находиться в российском плену.

"Мы будем бороться за каждого из них, помним обо всех и вернем каждого на родную землю. В дальнейшем мы надеемся на систематизацию процесса освобождения из плена военнослужащих 12-й бригады "Азов". Верим, что в следующих обменах будем и в дальнейшем видеть наших собратьев и посестер", – отметили военные.