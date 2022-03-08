В Азове заявили: оккупанты сбросили бомбы на учреждения Международного Комитета Красного Креста

8 марта 2022 , 18:37
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Источник:

телеграм "Азов – Мариуполь"

Оккупанты в Мариуполе сбросили бомбы на учреждения Международного Комитета Красного Креста и украинского филиала Красного Креста. Это произошло 8 марта.

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Сброшены две бомбы на учреждения Международного Комитета Красного Креста и украинского филиала Красного Креста. Информация о количестве жертв уточняется,
– говорится в сообщении.

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Автор: Мар'яна Бекало