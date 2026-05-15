О возвращении сына сообщила его мама, Татьяна, в своем инстаграме. Женщина давно подписывается как "мама Таня" – именно так ее стали называть на акциях с требованием вернуть пленных.

Смотрите также У двух – день рождения, 95% были в плену с 2022 года: кто вернулся домой во время обмена

Что известно о возвращении Артема Вишняка из плена?

Фотографию с парнем выложили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными 15 мая.

Также о возвращении заявила мама Артема.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Наш рассвет наступил!

– коротко написала она.

Возвращение Артема Вишняка из плена: смотрите сообщение мамы

Люди в комментариях пишут поздравления семье:

"Мама Таня, вся страна сегодня празднует, рыдаем от счастья!"

"Как похож на вас! Мы все радуемся, я так вообще до слёз! Мы дождались все вместе его!"

"Поздравляю с возвращением Артема домой. Пусть все слезы отныне будут только от радости. Вы прошли невероятное испытание. Желаю вашей семье исцеления, мира и счастливых объятий каждый день. Самый счастливый день для тысяч людей, которые вас знают. Сегодня день слез, но слез радости".

Татьяна Вишняк – постоянная участница акций в поддержку пленных и их родственников. С 19 апреля 2022 года она не пропустила ни одной акции.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу в 2024 году женщина рассказала: на первое такое мероприятие в Киеве пришло всего несколько десятков. Они хотели привлечь внимание к событиям в Мариуполе. Но позже акции стали постоянными. В них участвовали уже сотни людей, которые напоминали: защитники "Азовстали" вышли с завода в "почетный плен" и не вернулись.

Артем Вишняк вступил в ряды "Азова" в 19 лет. Мечтал об этом давно. Во время боев на "Азовстали" был оптимистичным, а во время выхода написал, что долго не будет иметь связи и гордится своими родителями.

Татьяна Вишняк тяжело переживала тот факт, что сын в плену. Была мысль о том, что когда вернется сын, то может увидеть меня в психиатрической больнице и ему будет больно. Он будет обвинять себя в этом. А такого я бы сыну не пожелала. Поэтому ради него я должна была справиться с этим состоянием. И я это сделала,

– рассказывала она 24 Каналу.

Когда женщина овладела собой, начала давать интервью и посещать встречи с чиновниками, ответственными за процессы обмена. Она считает, что выделить два часа на посещение акции может каждый из нас. Ведь именно неравнодушие к проблеме возвращения "Азова" может поддержать семьи защитников.



Артем Вишняк / Фото со страницы "Редиса"

Командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис") тоже выложил фото Артема Вишняка. Он добавил, что в Украину 15 мая вернулись 20 бойцов 1 корпуса НГУ "Азов", из них 19 – защитники Мариуполя.