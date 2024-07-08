Такого не было никогда: что происходит с Азовским морем возле Мариуполя

Российская оккупация вызвала необратимые процессы в Азовском море и приазовских степях в целом. Например, строительство Крымского моста привело к увеличению солености Азовского моря.

Это, в свою очередь, отразилось на появлении большого количества медуз на пляжах в Мариуполе. Хотя россияне традиционно взялись обвинять во всем Украину. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя.

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Как россияне уничтожают флору и фауну Украины

На пляжах Мариуполя заметили большое количество медуз, которые прибились к берегу. Экологи связывают это с увеличением солености Азовского моря. Эти процессы начались еще после изменения течения вследствие незаконного возведения Крымского моста.

Но российская пропаганда не прекращает удивлять своей абсурдностью. Она объясняет нашествие медуз результатами "украинской диверсии".

Логика и оккупанты – это несовместимые вещи. У них есть версия, что украинцы таким образом пытаются заразить холерой Азовское море, чтобы началась вспышка. Но как это в принципе возможно физически – ответа не дают. Такое впечатление, что медузы есть только с нашей стороны. А в том же Ейске или Таганроге – их нет,

– отметил Петр Андрющенко.

На самом деле Россия просто "убила" Азовское море построением Крымского моста. Хотя и до этого были проблемы, необходимо было тщательно заниматься реками, чтобы не допустить увеличения солености. Впрочем, именно строительство Керченского моста и кардинальное изменение карт течений привели к таким последствиям.

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Медузы – это лишь то, что можно увидеть. Но интересно другое – когда они закончатся? Напомню, что аномалия была в прошлом году, когда медузы исчезли из Азовского моря в ноябре, из-за того, что оно стремительно охладилось. Такого не было никогда,

– отметил Андрющенко.

Если и в этом году зафиксируют такую тенденцию, то это может означать, что уникальная флора и фауна приазовских степей, в частности заказника Меотида, уничтожена из-за России. Речь идет не только о медузах или море, масштабы проблемы намного больше.