Це, своєю чергою, відобразилося на появі великої кількості медуз на пляжах у Маріуполі. Хоч росіяни традиційно взялися звинувачувати у всьому Україну. Детальніше про це 24 Каналу розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя.

Дивіться також "Росіяни знають своє місце": речник ВМСУ про ситуацію на морі та перспективи ворожого флоту

Як росіяни знищують флору та фауну України

На пляжах Маріуполя помітили велику кількість медуз, які прибилися до берега. Екологи пов'язують це зі збільшенням солоності Азовського моря. Ці процеси почалися ще після зміни течії внаслідок незаконного зведення Кримського мосту.

Але російська пропаганда не припиняє дивувати своєю абсурдністю. Вона пояснює навалу медуз результатами "української диверсії".

Логіка та окупанти – це несумісні речі. У них є версія, що українці у такий спосіб намагаються заразити холерою Азовське море, щоб почався спалах. Але як це в принципі можливо фізично – відповіді не дають. Таке враження, що медузи є лише з нашого боку. А в тому ж Єйську чи Таганрозі – їх немає,

– наголосив Петро Андрющенко.

Насправді є Росія просто "вбила" Азовське море побудовою Кримського мосту. Хоч і до цього були проблеми, необхідно було ретельно займатися річками, аби не допустити збільшення солоності. Втім, саме будівництво Керченського мосту та кардинальну зміну карт течій призвели до таких наслідків.

Перегляньте "Фекалії течуть ріками": у Маріуполі зафіксували спалах небезпечних інфекційних хвороб

Медузи – це лише те, що можна побачити. Але цікаво інше – коли вони закінчаться? Нагадаю, що аномалія була торік, коли медузи зникли з Азовського моря у листопаді, через те, що воно стрімко охолодилося. Такого не було ніколи,

– зауважив Андрющенко.

Якщо і цьогоріч зафіксують таку тенденцію, то це може означати, що унікальна флора та фауна приазовських степів, зокрема заказника Меотида, знищена через Росію. Мовиться не лише про медузи чи море, масштаби проблеми є набагато більшими.