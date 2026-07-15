Об этом заявил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Что происходит в Азовском море?

Дмитрий Плетенчук прокомментировал решение россиян переместить суда к побережью Тамани после ударов Сил беспилотных систем.

Здесь только практика покажет, насколько эти расчеты оказались верными... Возможно, они решили помочь нам немного сэкономить на наших дронах, почему бы и нет?

– сказал он.

Отмечается также, что российские танкеры сопровождают катера охраны.

Как показала практика за последние сутки, похоже, они решили отражать атаки непосредственно своими кораблями, и поэтому сегодня на один такой корабль второго класса стало меньше,

– добавил представитель ВМС.

Плетенчук напомнил, что Россия по-прежнему блокирует Керченский пролив: оккупанты фактически построили "ворота" на вход и выход. По его словам, именно поэтому российское командование считало Азовское море относительно безопасным районом и рассчитывало, что украинские морские дроны не смогут туда проникнуть.

Представитель ВМС отметил, что у России есть техническая возможность вывести свои корабли из Азово-Черноморского региона, однако она сознательно этого не делает. Сейчас российские корабли остаются в Новороссийске, хотя уже не решаются выходить из гавани.

Отдельно Плетенчук обратил внимание, что последние пуски ракет, вероятно, осуществлялись непосредственно из гавани, что противоречит требованиям безопасности.

Поэтому это решение сугубо политическое. Технически у них такая возможность есть,

– подытожил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, в ночь на 13 июля были поражены 7 танкеров, 5 сухогрузов, 2 буксира и один паром в акватории Азовского моря. Также той ночью во временно оккупированном Крыму были поражены радиолокационная станция "Небо-У" и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 в районе Керчи.

В свою очередь, за ночь 14 июля Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили в Азовском море еще 11 российских судов.