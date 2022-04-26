"Азовсталь" это 1/5 города или 22 Ватикана, – Подоляк про заявления России о "взятии" Мариуполя

Россия постоянно говорит о фейковых победах. В частности, утверждают, что взяли Мариуполь.

Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что оккупанты уверяют – взяли город, но кроме "Азовстали".

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"Только вот в чем дело, ребята: "Азовсталь" – это 1/5 Мариуполя. Или 22 Ватикана или 3 Централ Парка Нью-Йорка. Взяли город? Ага. Фейковая страна, фейковые победы. И настоящие украинские защитники. Из стали", – написал Подоляк.

Атака на "Азовсталь"

Российские убийцы 26 апреля нанесли 35 авиаударов по "Азовстали". Под руинами оказались мирные жители, скрывавшиеся в укрытиях.

Бойцы из полка "Азов" пытаются спасти людей. Они оказывают первую медицинскую помощь.

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