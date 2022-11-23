"Азовсталь" – это символ, который нам нужно восстановить, – директор Метинвеста

Россия прицельно обстреливает нашу энергетическую инфраструктуру, пытаясь погрузить мирное население в холод и темноту, при этом отправив в нокаут промышленность перед зимой. Но Украина даже в таких условиях возобновляет работу всех систем. А после победы сможет восстановить и легендарную "Азовсталь".

Об этом заявил Юрий Рыженков – генеральный директор Группы Метинвест, в состав которой входит металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Подробнее о ситуации в украинской энергетике, условиях для завершения войны, восстановление производства и новом Плане Маршалла он рассказал в интервью британскому BBC Radio 4.

К теме Компенсацию от россиян реинвестируем в украинские заводы, – директор Метинвеста в эфире Sky News

Зима будет сложной, но это не помешает Украине победить

Юрий Рыженков отметил, что новая тактика россиян, в основе которой – разрушение украинской энергетики, может создать большую гуманитарную проблему. Ведь без электричества не работает канализация, нет воды и отопления. Удерживать систему в рабочем состоянии даже при постоянных обстрелах удается только благодаря энергетикам.

Особенно сложно будет ситуация зимой, но Украина готовится к этому.

Украина – частично аграрная страна, поэтому достаточно много мест, где большинство из нас имеют родственников в домах, которые можно обогреть углем или дровами. Мы пережили 90-е годы, когда местами не было ни электричества, ни воды, поэтому это точно не заставит украинский народ прийти и сказать нашему президенту: давайте прекратим защищать страну,

– подчеркнул генеральный директор Группы Метинвест.

По словам Рыженкова, новые трудности сделают украинцев только сильнее, еще больше мобилизуя их на борьбу. Ведь мы хорошо знаем, кто виноват во всех наших бедах. А вот сама война, цитируя экспертов, закончится в следующем году. Когда именно – не знает никто.

Известно только одно, отметил Рыженков: ни украинское правительство, ни украинский народ не пойдут ни на какие компромиссы с Россией.

Я думаю, что война закончится с освобождением всех украинских территорий. И Крыма в частности. Еще несколько месяцев назад мы бы сказали, что это очень тяжело, а сейчас мы в это верим. Мы верим в ВСУ,

– убежден генеральный директор Группы Метинвест.

Но пока ВСУ защищают нас на передовой, каждый должен поддерживать их в тылу. Например, Группа Метинвест использует свое производство для помощи армии.

Мы производим бронированные стальные пластины для бронежилетов. Также мы изготавливаем некоторые оборонные конструкции, которые сейчас работают в полевых условиях... В Запорожье наши грузовики и экскаваторы используются для строительства линий обороны ВСУ,

– поделился Юрий Рыженков.

В Мариуполе будут строить новое предприятия вместо возобновления старого

После победы Метинвест планирует вернуться и в Мариуполь, чтобы восстановить там предприятия. Конечно, реконструировать старую промышленность в ее довоенном формате не будут. Вместо этого будут строить новую, более современную и экологическую.

Досадно, что "Азовсталь" прославилась не небоскребами в Лондоне или крейсерами в Средиземном море, которые построили из стали "Азовстали". Комбинат стал известен на весь мир тем, что был разрушен. Я думаю, что и мариупольцы, и все мы разделяем ощущение, что мы нуждаемся в восстановлении. "Азовсталь" – это символ, который нам нужно восстановить,

– подытожил генеральный директор Группы Метинвест.

Для этого компании потребуется определенная финансовая помощь, например, от правительства или от репараций. В целом, добавил Рыженков, Украине нужно что-то вроде Плана Маршалла, который разработали для восстановления Европы после Второй мировой.