На "Азовстали" продолжаются жесткие бои
6 мая 2022 , 11:28Читати новину українською
Источник:телеграм-канал MRPL.City
Завод "Азовсталь" в Мариуполе является основным форпостом борьбы за город. Там продолжаются жесткие и тяжелые бои.
Ранее сообщалось, что российские захватчики уже были на территории завода. Там с ними продолжались тяжелые боевые действия.
Что происходит в блокадном Мариуполе
На "Азовстали" до сих пор преобладают наши крепкие защитники, стойкостью и мужеством которых восхищается весь мир. Среди них полк "Азов", морская пехота. Сражаются за город и полицейские, пограничники и другие.