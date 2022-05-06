На "Азовстали" продолжаются жесткие бои

Завод "Азовсталь" в Мариуполе является основным форпостом борьбы за город. Там продолжаются жесткие и тяжелые бои.

Ранее сообщалось, что российские захватчики уже были на территории завода. Там с ними продолжались тяжелые боевые действия.

Что происходит в блокадном Мариуполе

На "Азовстали" до сих пор преобладают наши крепкие защитники, стойкостью и мужеством которых восхищается весь мир. Среди них полк "Азов", морская пехота. Сражаются за город и полицейские, пограничники и другие.