"Азовстальские блины": как и с чем встречают Пасху защитники Мариуполя

Украинские военные, защищающие Мариуполь от российских оккупантов, несмотря на обстрелы и бомбардировки в Пасху смогли организовать себе пасхальный завтрак.

Бойцы приготовили праздничные "Азовстальские блины" и поделились с гражданскими в укрытиях завода. Соответствующие фотографии наши воины обнародовали в социальных сетях в воскресенье, 24 апреля.

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Несмотря на обстрел из разнообразного вооружения со стороны оккупантов, даже в светлый день Пасхи, украинские защитники постарались организовать себе пасхальный завтрак,

– подписали фотографии в интернете.

Ситуация в Мариуполе: что известно

Мариуполь больше 55 дней находится в блокаде, там гуманитарная катастрофа.

Российские оккупанты ракетами и авиаударами практически стерли город с лица земли.

Враг не первую неделю срывает эвакуацию и не позволяет вывезти гражданских.

В то же время, захватчикам не под силу взять Мариуполь. Ведь украинские воины его защищают, беспощадно уничтожая всех русских солдат, которые пытаются закрепиться в городе.

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