"Азовстальские блины": как и с чем встречают Пасху защитники Мариуполя
24 апреля 2022 , 20:25Читати новину українською
Источник:телеграм-канал MRPL.CITY
Украинские военные, защищающие Мариуполь от российских оккупантов, несмотря на обстрелы и бомбардировки в Пасху смогли организовать себе пасхальный завтрак.
Бойцы приготовили праздничные "Азовстальские блины" и поделились с гражданскими в укрытиях завода. Соответствующие фотографии наши воины обнародовали в социальных сетях в воскресенье, 24 апреля.
Читайте также ООН должна обеспечить коридор из Мариуполя, мы уже не просим, а требуем, – Верещук
Несмотря на обстрел из разнообразного вооружения со стороны оккупантов, даже в светлый день Пасхи, украинские защитники постарались организовать себе пасхальный завтрак,
– подписали фотографии в интернете.
Ситуация в Мариуполе: что известно
- Мариуполь больше 55 дней находится в блокаде, там гуманитарная катастрофа.
- Российские оккупанты ракетами и авиаударами практически стерли город с лица земли.
- Враг не первую неделю срывает эвакуацию и не позволяет вывезти гражданских.
- В то же время, захватчикам не под силу взять Мариуполь. Ведь украинские воины его защищают, беспощадно уничтожая всех русских солдат, которые пытаются закрепиться в городе.
К слову Не только "Азовсталь": украинские защитники находятся еще в 4 точках Мариуполя
Отметьте – Зеленский заверил, что не бросит Мариуполь: смотрите видео