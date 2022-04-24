Бійці приготували святкові "Азовстальські млинці" та поділилися ними з цивільними в укриттях заводу. Відповідні світлини наші воїни оприлюднили у соціальних мережах в неділю, 24 квітня.

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Незважаючи на обстріл зі всілякого озброєння з боку окупантів, навіть у світлий день Великодня, українські захисники постаралися організувати собі пасхальний сніданок,

– підписали світлини в інтернеті.

Ситуація у Маріуполі: що відомо

Маріуполь понад 55 днів перебуває у блокаді, там гуманітарна катастрофа.

Російські окупанти ракетами та авіаударами практично стерли місто з лиця землі.

Ворог не перший тиждень зриває евакуацію, та не дозволяє вивезти цивільних.

Водночас загарбникам не під силу взяти Маріуполь. Адже українські воїни його боронять, нещадно знищуючи всіх російських солдат, які намагаються закріпитися в місті.

До слова Не лише "Азовсталь": українські захисники перебувають ще в 4 точках Маріуполя

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