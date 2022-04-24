Бійці приготували святкові "Азовстальські млинці" та поділилися ними з цивільними в укриттях заводу. Відповідні світлини наші воїни оприлюднили у соціальних мережах в неділю, 24 квітня.
Читайте також ООН має забезпечити коридор з Маріуполя, ми вже не просимо, а вимагаємо, – Верещук
Незважаючи на обстріл зі всілякого озброєння з боку окупантів, навіть у світлий день Великодня, українські захисники постаралися організувати собі пасхальний сніданок,
– підписали світлини в інтернеті.
Ситуація у Маріуполі: що відомо
- Маріуполь понад 55 днів перебуває у блокаді, там гуманітарна катастрофа.
- Російські окупанти ракетами та авіаударами практично стерли місто з лиця землі.
- Ворог не перший тиждень зриває евакуацію, та не дозволяє вивезти цивільних.
- Водночас загарбникам не під силу взяти Маріуполь. Адже українські воїни його боронять, нещадно знищуючи всіх російських солдат, які намагаються закріпитися в місті.
До слова Не лише "Азовсталь": українські захисники перебувають ще в 4 точках Маріуполя
Зауважте – Зеленський запевнив, що не залишить Маріуполь: дивіться відео