Про це міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

Важливо Евакуація з Маріуполя в Україну: окупанти готують паралельний коридор у Росію

На думку Верещук, найголовніше, що може зробити ООН, – це відкрити гуманітарний коридор.

Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору і з "Азовсталі", і з Маріуполя в цілому. Саме про це повинен говорити пан Гутерріш (в Росії – 24 канал),

– зазначила вона.

Міністерка наголосила, що на "Азовсталі" зараз перебуває:

1000 жінок і дітей,

ще 500 поранених,

та майже 50 осіб потребують негайної кваліфікованої допомоги.

Зверніть увагу! Україна вкотре намагається врятувати людей з Маріуполя. Росія 24 квітня не дозволила зробити гуманітарний коридор.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував плани генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша відвідати з мирними ініціативами Москву, а потім Київ. Він порадив генсеку ООН відвідати місця катувань перед візитом у Москву.