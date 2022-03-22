На АЗС в Николаеве вспыхнул пожар из-за обстрела оккупантов: трое погибших

Вчера, 21 марта, рашисты обстреляли автозаправочную станцию в Корабельном районе Николаева площадью 10 квадратных метров. На место выехали спасатели, которые ликвидировали пожар.

По информации ГСЧС, от полученных ранений погибли три мужчины. Кроме того, пострадала одна женщина.

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Женщину доставили в больницу

"До прибытия спасателей каретой скорой помощи ее доставили в лечебное учреждение", – сообщили в ведомстве.



Из-за расстрела АЗС оккупантами на ней вспыхнул пожар / Фото ГСЧС

К слову, швейцарские пожарные решили помочь своим украинским коллегам. Они заявили, что груз отправят в ближайшие несколько недель.

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